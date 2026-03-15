Premios Oscar 2026: "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de la noche con seis estatuillas

Los 98° premios Oscar empezaron con todo: Conan O'Brien , el humorista y conductor de la noche, maquillado como Amy Madigan en "La hora de la desaparición". Corrió por los sets de las principales películas de la noche, antes de entrar al Dolby Theatre, atravesar el público, y dar su monólogo introductorio en el que se autoproclamó el último ser humano en conducir la gala, en una claro chiste a la posibilidad de que una IA sea el próximo encargado de ceremonia. Fue también la primera alusión a la consigna que propuso la Academia para esta edición: la " Humanidad ".

El exclusivo menú de los premios Oscar 2026: helado de queso y nada de jamón

Por supuesto que no faltaron chistes incómodos sobre las polémicas de la agenda, la IA, el peligro de un ataque iraní y hasta un saludo al público que lo miraba desde Argentina (intentando hablar en español).

Sin embargo, para finalizar su "número", eligió referirse a la Guerra en Irán: " Estamos en tiempos muy caóticos, y es en momentos como estos en los que creo que los Oscar resuenan en particular ", dijo, haciendo referencia a todos los países representados en la sala, con artistas y técnicos de diversas procedencias. Así alertó sobre el cine como un arte sin fronteras, transformador y capaz de hablar de nostros mismos aún en los tiempos más difíciles.

Fue un preámbulo necesario para una gala que iría perdiendo pulso político en las siguientes casi cuatro horas (empezó a las 20), y que tenía a una clara favorita: "Pecadores" , película que acumulaba 16 candidaturas, convirtiéndose así en la más nominada de la historia. Sin embargo, fue la segunda más nominada, "Una batalla tras otra ", la que se alzó con el premio mayor de Mejor Película y otros cinco más. Así, la Academia le dio a Paul Thomas Anderson, director más que consagrado, su primera estatuilla. " Pecadores", finalmente, se quedó "solo" con cuatro.

La gala fue tibia en lo discursivo, aunque algunos artistas se animaron a ir un poco más allá: hubo un par de alusiones a la censura en la CBS, y el posicionamiento más contundente fue el de Javier Bardem (un escueto " No a la guerra, Palestina libre " que despertó aplausos dispersos). Aún así, el tono general no se salió mucho de la directriz planteada por la Academia, y las alusiones a la guerra que involucra al propio Estados Unidos y la amenaza de drones iraníes que preocupaba a todos los presentes merecieron breves comentarios que rápidamente se escaparon por la tangente.

Unos Oscar con pocas sorpresas

El primer premio de la noche llegó también con un hito: Amy Madigan ganó como Mejor Actriz de Reparto por su histriónico, excéntrico y grotescamente terrorífico papel de una tía bruja en "La hora de la desaparición". Se convirtió así en la cuarta actriz en ganar el premio por una película de terror, un género siempre subestimado por la Academia. ¿Será que los Oscar se abrirán para galardonar sin prejuicios a estas películas, en el actual resurgir del género?

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Este año, debutó también una nueva categoría: Mejor Dirección de Casting, que reconoce los elencos mejor ensamblados y diversos del año cinematográfico. Así, "Una batalla tras otra" hizo historia al ser la primera película cuyo elenco fue reconocido con una estatuilla. Minutos antes, Chase Infiniti (quien interpreta a Willa en el filme) destacó especialmente cómo la directora de casting, Cassandra Kulukundis, logró asociar grandes estrellas, como Leonardo diCaprio y Sean Pean, con caras emergentes.

Un momento sumamente atípico se vivió en Mejor Cortometraje de Ficción, donde por séptima vez en la historia de estos premios se produjo un empate: ganaron "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva", una producción en la que participó la argentina Violeta Kreimer. Resultó una verdadera sorpresa la distinción a la productora, en este corto de diversas procedencias. Sin embargo, no estuvo en la gala.

El Mejor Actor de Reparto fue, como se esperaba, para Sean Penn por su colosal papel en "Una batalla tras otra". El legendario actor, quien interpreta a un coronel excéntrico y magnético, no estuvo presente para recibir el premio.

En la categoría Internacional, no pudo ser para "El agente secreto", que representaba a Brasil, y se lo llevó "Valor sentimental", del noruego Joachim Trier, quien pidió por los niños del mundo, en una clara alusión al escándalo que involucra a Donald Trump en los archivos Epstein y a los crímenes de la Guerra. En la red carpet, un entusiasmado Axel Kuschevatzky había definido (en diálogo con su director Kleber de Mendonça Filho) que el filme brasileño era "la película más importante hecha en Latinoamérica en los últimos 25 años". Y puede que así haya sido, pero la Academia prefirió el drama formal, y excelsamente escrito, de Trier.

Uno de los momentos más emocionantes fue, sin duda, el primer galardón de Mejor Guion Adaptado a Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra". Ya se presentía que la película, una épica monumental del irracional mundo contemporáneo, iba a llegar muy lejos en la noche.

En la recta final, la estatuilla a Michael B. Jordan como Mejor Actor Principal, por "Pecadores", tampoco sorprendió. En los últimos días, la preferencia de los expertos había virado sustancialmente hacia él y desfavoreciendo a Timothée Chalamet, cuya actuación en "Marty Supremo" se vio empañada por declaraciones en contra de los artistas de la ópera y el ballet. El repudio fue tan masivo que hasta se sumaron estrellas, desde Whoopi Goldberg a Jamie Lee Curtis. Jordan, interpretando a unos gemelos, se hizo justamente con el galardón y se lo dedicó, al uso de sus colegas como Will Smith, a Dios y a sus colegas afroamericanos.

E incluso menos sorprendió que Jessie Buckley ganara el Oscar a Mejor Actriz Principal por "Hamnet", donde interpreta a Agnes Shakespeare, esposa del dramaturgo. Su actuación, que transita un gran arco de emociones que van desde la ilusión al dolor más extremo tras la muerte de su hijo, había sido invariablemente la favorita en esta categoría en todos los premios de la temporada, desde los Golden Globes al Bafta. Totalmente emocionada, le dedicó el premio "al caos hermoso del corazón de una madre".

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Los ganadores de la noche

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan por "La hora de la desaparición"

Mejor Película Animada: "Las guerreras K-Pop"

Mejor Cortometraje Animado: "The Girl Who Cried Pearls"

Mejor Diseño de Vestuario: "Frankenstein"

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix España

Mejor Maquillaje y Peinado: "Frankenstein"

Mejor Dirección de Casting: "Una batalla tras otra"

Mejor Cortometraje de Ficción: "The Singers" y "Two People Exchanging Saliva" (empate)

image La productora argentina Violeta Kreimer, ganadora por el cortometraje "Deux personnes échangeant de la salive".

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn por "Una batalla tras otra"

Mejor Guion Adaptado: "Una batalla tras otra"

Captura de pantalla 2026-03-15 213444 Paul Thomas Anderson ganó su primer Oscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado.

Mejor Guion Original: "Pecadores"

Mejor diseño de producción: "Frankenstein"

Mejores Efectos Visuales: "Avatar: Fuego y cenizas"

Mejor Cortometraje Documental: "All the Empty Rooms"

Mejor Largometraje Documental: "Mr. Nobody contra Putin"

Mejor Banda Sonora: "Pecadores"



Mejor Sonido: "F1"

Mejor Edición: "Una batalla tras otra"

Mejor Fotografía: "Pecadores"

Mejor Película Internacional: "Valor sentimental" (Noruega)

Embed - Valor Sentimental | Tráiler Oficial Subtitulado

Mejor Canción Original: “Golden” de "Las guerreras K-Pop"

Embed - Golden: Las guerreras K-pop 2025 | Clip oficial | Netflix

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"

Mejor Actor Principal: Michael B. Jordan por "Pecadores"

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Mejor Actriz Protagonista: Jessie Buckley por "Hamnet"

Mejor Película: "Una batalla tras otra"