Quién es la gran ausente de los Oscar 2026: su película soñaba con la estatuilla y fue un rotundo fracaso

Sydney Sweeney, uno de los rostros más mediáticos de Hollywood en los últimos años, se ha convertido en una de las grandes ausencias de la 98° gala de los Premios Oscar, que se desarrollan en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

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La razón está en 'Christy' , el biopic sobre la boxeadora Christy Martin que aspiraba a colocar a la actriz en la carrera por la estatuilla... pero terminó estrellándose en taquilla.

La película, centrada en la historia de la pionera del boxeo femenino , fue uno de los proyectos más ambiciosos de la actriz. Sweeney se implicó a fondo en la producción y promoción del filme, que pretendía seguir el camino de otros biopics deportivos que han terminado ganando premios.

La película con Sydney Sweeney no fue bien vista para ser nominada a los Premios Oscar 2026.

El biopic sobre la boxeadora Christy Martin, apenas logró 2,2 millones de dólares pese a estrenarse en más de 2.000 salas en Estados Unidos y contar con un presupuesto cercano a 15 millones .

La recepción crítica tampoco logró impulsar el proyecto. En el portal especializado 'Espinof', el crítico Mikel Zorrilla señalaba que Christy parecía el intento de Sydney Sweeney de dar el salto hacia un cine más prestigioso, aunque el resultado terminó convirtiéndose en un "batacazo histórico" en taquilla . Por su parte, Pedro Gallego, editor del mismo medio, valoró el intento de la actriz señalando que "la estrella es la última en sumarse a la moda de sufrir mucho y ponerse mucho maquillaje para ganar un Óscar" .

La película con Sydney Sweeney no fue bien vista para ser nominada a los Premios Oscar 2026.

Algunas publicaciones de la industria, como 'Variety' o 'The Hollywood Reporter', también destacaron el compromiso de la actriz con el papel, aunque coincidieron en que la película no logró conectar con el público ni generar el impulso necesario para una campaña de premios.

image La película con Sydney Sweeney no fue bien vista para ser nominada a los Premios Oscar 2026. Web

En agregadores como Rotten Tomatoes, además, el filme obtuvo críticas mixtas, con valoraciones que apuntaban a que el resultado final no alcanza el impacto dramático que suelen tener los biopics deportivos.

Paradójicamente, la actriz sigue siendo una de las figuras más visibles de su generación. Desde su salto a la fama con series como 'Euphoria' o 'The White Lotus', su presencia en campañas publicitarias, alfombras rojas y redes sociales no ha dejado de crecer.