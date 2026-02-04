Sydney Sweeney lanzó Syrn, su propia marca de lencería

La actriz anunció el acceso anticipado de Syrn, una firma de lencería que prioriza el diseño inclusivo y precios accesibles.

La actriz Sydney Sweeney dio un nuevo paso en su carrera profesional y sorprendió a sus seguidores al lanzar Syrn, su propia marca de lencería, con la que desembarca oficialmente en el mundo de la moda.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde la actriz comunicó el acceso anticipado a la tienda online con un mensaje breve y sugerente: “Romántica @syrn es casi tuya”, acompañado por el horario en el que sus fans podrán ingresar antes de la apertura general.

Convertida en uno de los íconos de estilo de la nueva generación, Sweeney no solo participa del proyecto como creadora, sino que también es la protagonista de la campaña de lanzamiento, reforzando el carácter personal de la marca.

Sydney Sweeney lanzó Syrn Sydney Sweeney lanzó Syrn. La colección debut de Syrn se organiza en distintas estéticas. Por un lado, propone un enfoque romántico con tonos nude, seda y encaje floral, presentes en vestidos lenceros y prendas delicadas. Por otro, incorpora combinaciones más audaces que fusionan ropa interior deportiva, transparencias negras y botas de cuero, pensadas para looks nocturnos.

Uno de los pilares centrales del proyecto es el diseño inclusivo. Según explicó la propia actriz, la marca nació a partir de su experiencia personal con prendas incómodas, lo que la llevó a priorizar la comodidad sin resignar estética. En ese sentido, Syrn ofrece una amplia curva de talles, con 44 medidas distintas, y molderías que evitan ajustar o marcar la piel.