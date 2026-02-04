4 de febrero de 2026 - 23:01

Sydney Sweeney lanzó Syrn, su propia marca de lencería

La actriz anunció el acceso anticipado de Syrn, una firma de lencería que prioriza el diseño inclusivo y precios accesibles.

Sydney Sweeney lanzó Syrn.

Sydney Sweeney lanzó Syrn.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz Sydney Sweeney dio un nuevo paso en su carrera profesional y sorprendió a sus seguidores al lanzar Syrn, su propia marca de lencería, con la que desembarca oficialmente en el mundo de la moda.

Leé además

Con una polémica estrategia publicitaria, Sydney Sweeney dio a conocer el lanzamiento de su nueva marca de lencería. 

Nueva polémica de Sydney Sweeney: podría recibir una multa por vandalizar con corpiños el cartel de Hollywood

Por Redacción Espectáculos
melody luz respondio a las criticas sobre su cuerpo y confeso la presion que sufre: realmente insoportables

Melody Luz respondió a las críticas sobre su cuerpo y confesó la presión que sufre: "Realmente insoportables"

Por Redacción Espectáculos

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde la actriz comunicó el acceso anticipado a la tienda online con un mensaje breve y sugerente: “Romántica @syrn es casi tuya”, acompañado por el horario en el que sus fans podrán ingresar antes de la apertura general.

Convertida en uno de los íconos de estilo de la nueva generación, Sweeney no solo participa del proyecto como creadora, sino que también es la protagonista de la campaña de lanzamiento, reforzando el carácter personal de la marca.

Sydney Sweeney lanzó Syrn
Sydney Sweeney lanzó Syrn.

Sydney Sweeney lanzó Syrn.

La colección debut de Syrn se organiza en distintas estéticas. Por un lado, propone un enfoque romántico con tonos nude, seda y encaje floral, presentes en vestidos lenceros y prendas delicadas. Por otro, incorpora combinaciones más audaces que fusionan ropa interior deportiva, transparencias negras y botas de cuero, pensadas para looks nocturnos.

Uno de los pilares centrales del proyecto es el diseño inclusivo. Según explicó la propia actriz, la marca nació a partir de su experiencia personal con prendas incómodas, lo que la llevó a priorizar la comodidad sin resignar estética. En ese sentido, Syrn ofrece una amplia curva de talles, con 44 medidas distintas, y molderías que evitan ajustar o marcar la piel.

Además, la firma apuesta a precios accesibles, ya que la mayoría de las piezas se ubican por debajo de los 100 dólares, con el objetivo de llegar a un público amplio.

Con Syrn, Sydney Sweeney suma un nuevo rol a su carrera artística y se posiciona como emprendedora en la industria de la moda, con una propuesta que combina identidad personal, inclusión y tendencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así es hoy la vida de Juan Carlos Velazquez, el Mini de Duro de Domar: vende perfumes y trabaja en eventos

Revelaron las causas de la muerte de Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de Duro de Domar

Por Redacción Espectáculos
Soy tu fan: Mick Jagger asegura que es un ferviente seguidor de la tira “Empire”

Mick Jagger quiere conocer a Javier Milei y estaría dispuesto a viajar a la Argentina

Por Redacción Espectáculos
Los detalles detrás del pasacalle de Luciano Castro a Griselda Siciliani 

Salieron a la luz más detalles del pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
Falleció Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de Domar 

Falleció Juan Carlos Velázquez, "El Mini" de Duro de Domar

Por Redacción Espectáculos