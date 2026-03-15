Oscar 2026: Esta noche Brasil podría igualar en premios a Argentina y además lograr un curioso hito

Brasil competirá en los Oscar 2026 con "El agente secreto", que de ganarlo igualaría a nuestro país en cantidiad de estatuillas en Mejor Película Internacional.

La 98ª edición de los Oscar, que se celebra este domingo 15 de marzo en Los Ángeles, podría marcar un momento histórico para el cine latinoamericano. Si la película brasileña "El agente secreto" (nominada en cuatro rubros) se queda con la estatuilla a Mejor Película Internacional, Brasil igualaría a Argentina como el país de América Latina con dos premios en esa categoría y, además, lograría un hecho poco frecuente: ganar el galardón por segundo año consecutivo.

Argentina y Brasil en los Oscar El posible triunfo de Brasil no sería un dato menor dentro de la geopolítica cultural del cine mundial. Durante décadas, Argentina mantuvo una posición privilegiada en la historia del Oscar gracias a sus dos triunfos en el rubro de película internacional. El primero llegó en 1986 con "La historia oficial", dirigida por Luis Puenzo; el segundo se concretó en 2010 con " El secreto de sus ojos", de Juan José Campanella. Además, hubo múltiples nominaciones.

Brasil, en cambio, tuvo durante muchos años una relación más esquiva con la Academia. A pesar de contar con una cinematografía potente y reconocida en festivales internacionales, el país tardó en transformar ese prestigio en estatuillas. Sin embargo, esa tendencia empezó a cambiar recientemente y el cine brasileño vive un gran momentos.

Embed - EL AGENTE SECRETO | Tráiler oficial | En cines ahora En ese contexto aparece " El agente secreto", una producción que combina thriller político y drama histórico y que ha logrado un amplio consenso entre la crítica internacional. La película llegó a la temporada de premios con fuerza luego de su recorrido por festivales y ahora se perfila como una de las grandes candidatas de la noche. De hecho, no compite solo en la categoría de Mejor Película Internacional, sino también en el de Mejor Película, un doblete que han recibido otras producciones internacionales anteriormente, como " Parasite".