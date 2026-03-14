Premios anti-Oscar: estas son las películas nominadas a lo peor del año

Este domingo 15 de marzo, se celebrarán los premios Oscar, la ceremonia más importante del cine que premia las mejores producciones del último año. Sin embargo, existen los premios que nadie en la industria quiere ganar ya que se vota por lo peor del cine.
Los Golden Raspberry Awards, más conocidos como premios Razzie, es la ceremonia "anti-Oscar" que se desarrolla la noche antes de los premios de la Academia y reconoce a las peores producciones cinematográficas del año.
Este 2026, la cinta que se perfila como la principal ganadora de los Razzie es "La guerra de los mundos" y Ice Cube se llevaría el galardón como peor actor del año. En la lista de nominados, también se encuentran otras películas apaleadas por la crítica y votadas por miembros de los Golden Raspberry Awards.
La lista de nominados a lo peor del cine 2026
La cinta que lidera las nominaciones en los premios Razzie es el live- action de "Blancanieves", que cuenta con 7 nominaciones, incluida peor película, peor actriz y peor director. En tanto, "La Guerra de los Mundos" se lleva un total de 5 nominaciones.
Peor película:
La guerra de los mundos
Blancanieves
Hurry Up Tomorrow
Star Trek: Sección 31
Estado eléctrico
Peor director:
Rich Lee - La Guerra de los Mundos
Olatunde Osunsanmi - Star Trek: Sección 31
Los hermanos Russo - Estado Eléctrico
Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow
Marc Webb - Blancanieves
Peor actor:
Ice Cube - La Guerra de los Mundos
Dave Bautista - Tierras Perdidas
Jared Leto - TRON: Ares
The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
Scott Eastwood - Doble espionaje
Peor actriz:
Rebel Wilson - Boda letal
Ariana DeBose - Este amor sí que duele
Milla Jovovich - Tierras perdidas
Natalie Portman - La fuente de la eternas juventud
Michelle Yeoh - Star Trek: Sección 31
Peor secuela:
La Guerra de los Mundos
Sé lo que hicisteis el último verano
Los pitufos
Blancanieves
Five Nights at Freddy's 2
Dónde se pueden ver los premios Razzie
A diferencia de la ceremonia de premiación de los Oscar, los premios a lo peor del cine no contarán con una gala ni serán transmitidos por televisión. En cambio, los ganadores serán anunciados este sábado a través de la cuenta oficial de X @PremiosRazzie.
Sin embargo, este año se realizará por primera vez una transimición en vivo por YouTube donde se podrá conocer minuto a minuto quiénes se llevarán los peores galardones del año.