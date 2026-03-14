14 de marzo de 2026 - 11:45

Premios anti-Oscar: estas son las películas nominadas a lo peor del año

En vísperas de los premios Oscar, los Razzies eligen lo peor del cine en este último año. La lista de nominados.

Premios Razzie: las nominadas a lo peor del cine

Premios Razzie: las nominadas a lo peor del cine

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este domingo 15 de marzo, se celebrarán los premios Oscar, la ceremonia más importante del cine que premia las mejores producciones del último año. Sin embargo, existen los premios que nadie en la industria quiere ganar ya que se vota por lo peor del cine.

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Los Golden Raspberry Awards, más conocidos como premios Razzie, es la ceremonia "anti-Oscar" que se desarrolla la noche antes de los premios de la Academia y reconoce a las peores producciones cinematográficas del año.

Premios Razzie
La lista de nominados a los premios Razzie

La lista de nominados a los premios Razzie

Este 2026, la cinta que se perfila como la principal ganadora de los Razzie es "La guerra de los mundos" y Ice Cube se llevaría el galardón como peor actor del año. En la lista de nominados, también se encuentran otras películas apaleadas por la crítica y votadas por miembros de los Golden Raspberry Awards.

La lista de nominados a lo peor del cine 2026

La cinta que lidera las nominaciones en los premios Razzie es el live- action de "Blancanieves", que cuenta con 7 nominaciones, incluida peor película, peor actriz y peor director. En tanto, "La Guerra de los Mundos" se lleva un total de 5 nominaciones.

Peor película:

  • La guerra de los mundos
  • Blancanieves
  • Hurry Up Tomorrow
  • Star Trek: Sección 31
  • Estado eléctrico
Ice Cube- La Guerra de los Mundos

"La Guerra de los Mundos" se perfila como la peor película del año

Peor director:

  • Rich Lee - La Guerra de los Mundos
  • Olatunde Osunsanmi - Star Trek: Sección 31
  • Los hermanos Russo - Estado Eléctrico
  • Trey Edward Shults - Hurry Up Tomorrow
  • Marc Webb - Blancanieves

Peor actor:

  • Ice Cube - La Guerra de los Mundos
  • Dave Bautista - Tierras Perdidas
  • Jared Leto - TRON: Ares
  • The Weeknd - Hurry Up Tomorrow
  • Scott Eastwood - Doble espionaje
Blancanieves
El live-action de

El live-action de "Blancanieves" recibió 7 nominaciones a los premios Razzie

Peor actriz:

  • Rebel Wilson - Boda letal
  • Ariana DeBose - Este amor sí que duele
  • Milla Jovovich - Tierras perdidas
  • Natalie Portman - La fuente de la eternas juventud
  • Michelle Yeoh - Star Trek: Sección 31

Peor secuela:

  • La Guerra de los Mundos
  • Sé lo que hicisteis el último verano
  • Los pitufos
  • Blancanieves
  • Five Nights at Freddy's 2

Dónde se pueden ver los premios Razzie

A diferencia de la ceremonia de premiación de los Oscar, los premios a lo peor del cine no contarán con una gala ni serán transmitidos por televisión. En cambio, los ganadores serán anunciados este sábado a través de la cuenta oficial de X @PremiosRazzie.

Sin embargo, este año se realizará por primera vez una transimición en vivo por YouTube donde se podrá conocer minuto a minuto quiénes se llevarán los peores galardones del año.

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