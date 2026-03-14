Premios anti-Oscar: estas son las películas nominadas a lo peor del año

En vísperas de los premios Oscar, los Razzies eligen lo peor del cine en este último año. La lista de nominados.

Este domingo 15 de marzo, se celebrarán los premios Oscar, la ceremonia más importante del cine que premia las mejores producciones del último año. Sin embargo, existen los premios que nadie en la industria quiere ganar ya que se vota por lo peor del cine.

Los Golden Raspberry Awards, más conocidos como premios Razzie, es la ceremonia "anti-Oscar" que se desarrolla la noche antes de los premios de la Academia y reconoce a las peores producciones cinematográficas del año.

Premios Razzie La lista de nominados a los premios Razzie Este 2026, la cinta que se perfila como la principal ganadora de los Razzie es "La guerra de los mundos" y Ice Cube se llevaría el galardón como peor actor del año. En la lista de nominados, también se encuentran otras películas apaleadas por la crítica y votadas por miembros de los Golden Raspberry Awards.

La lista de nominados a lo peor del cine 2026 La cinta que lidera las nominaciones en los premios Razzie es el live- action de "Blancanieves", que cuenta con 7 nominaciones, incluida peor película, peor actriz y peor director. En tanto, "La Guerra de los Mundos" se lleva un total de 5 nominaciones.

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