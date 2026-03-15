Oscar 2026: Argentina estará presente con tres artistas que trabajaron fuera de cámara

A poco de la 98° gala de los Oscar, repasamos quiénes son los argentinos que están nominados por sus trabajos en distintas producciones nominadas.

Aunque ninguna película argentina compite este año por la estatuilla, el país tendrá representación en la 98° edición de los premios Oscar gracias al trabajo de tres profesionales que participan en producciones internacionales nominadas. Desde el guion hasta la producción y el diseño artístico, la huella argentina vuelve a hacerse presente en distintos rubros.

Uno de los nombres destacados es el del cordobés Santiago Fillol, quien compite como coguionista de "Sirat: trance en el desierto", nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. Fillol comparte el crédito del guion de esta producción española que logró posicionarse entre las finalistas de una de las categorías más prestigiosas de la ceremonia. Su participación marca un nuevo hito en la carrera del guionista nacido en Córdoba, que desde hace años desarrolla su trabajo entre Europa y América Latina.

image Getty Otra presencia argentina aparece en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. Allí figura la productora Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y actualmente radicada en París. Kreimer integra el equipo productor de "Deux personnes échangeant de la salive", un cortometraje que logró abrirse camino en la temporada de premios.