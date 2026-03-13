Oscar 2026: los favoritos en cada categoría del premio y por qué Hollywood teme un ataque de Irán

La maquinaria de los Oscar se pone en marcha una vez más, y esta 98° edición parece decidida a convencernos de que Hollywood todavía tiene pulso, o al menos un sofisticado sistema de respiración artificial. Este domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre abrirá sus puertas nuevamente para una gala marcada por los nervios: y no solo el de los artistas nominados.

Fue ignorada por el Oscar pero es una de las mejores películas del año y ahora llega al streaming

La cita comenzará a las 21, aunque la transmisión arranca a las 19 con el desfile de la alfombra roja. En la previa, tendremos a Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún dialogando con los invitados, tal como ha ocurrido otras veces, a través de HBO Max y TNT .

La Academia ha tenido la ocurrencia (entre valiente e involuntariamente irónica) de elegir la " humanidad " como concepto central. Lo anuncian mientras el FBI advierte sobre posibles drones iraníes sobrevolando la ceremonia; una tensión que le da al evento un aire de película de suspenso de serie B que ni el mejor guionista podría haber planeado. Para manejar este caos, han elegido a Conan O’Brien como maestro de ceremonias. Estamos convencidos de que no se ahorrará ningún chiste al respecto.

Pero no nos confundamos: la exaltación "humana" de la gala no tiene que ver con tensiones geopolíticas, sino con un cambio que acorrala a la industria desde hace un par de años: la Inteligencia Artificial. La Academia quiere recordar que el cine es un hecho vivo, realizado por personas de carne y hueso, y que estas transformaciones deberían impactar mínimamente en algo que tiene en su propio corazón el mandato de transmitir experiencias humanas.

Si miramos las nominaciones, tenemos a " Pecadores " liderando la noche con 16 nominaciones, una cifra que huele a triunfo o a una decepción estrepitosa, ya que se convirtió en el filme más nominado de la historia (sí, más que "Titanic") y tendrá que estar a la altura. Mientras, "Una batalla tras otra" le sigue los pasos con 13. Son películas que intentan recuperar la escala de lo épico, flanqueadas por títulos como "Frankenstein", "Marty Supremo" y "Valor sentimental", con nueve candidaturas cada una.

La gran novedad es, por fin, el reconocimiento al Casting. Hollywood ha tardado décadas en admitir que elegir un rostro también es un acto de creación pura. Lo celebrarán con el formato "Fab Five", donde los propios actores presentarán a los nominados.

En este sentido, la lista de presentadores desfilará desde la intensidad de Adrien Brody y Javier Bardem hasta el carisma marvelesco de Chris Evans y Robert Downey Jr. Entre entrega y entrega, la música intentará romper el ritmo institucional. Tendremos a HUNTR/X interpretando “Golden” de Demon Hunters y a una pequeña multitud (incluyendo a la magnífica Misty Copeland y al veterano Buddy Guy) acompañando “I Lied To You” de Pecadores.

A continuación, nuestro análisis y nuestras predicciones sobre las categorías principales.

Mejor Actriz Principal

Si hay alguien que entiende que actuar es un acto de entrega, y hasta una suerte de combustión espontánea, esa es Jessie Buckley. Y en "Hamnet" llega, hasta ahora, al punto cúlmine de su carrera. Ella, en el papel de Agnes, la esposa de Shakespeare, quien acaba de perder a su pequeño hijo, tiene la capacidad para inocular en el espectador su dolor existencial. Verla no es solo observar una técnica depurada: es sentir el peso de la historia y el dolor de una madre con un espesor dramático que deja sin aliento. Todo dice que se llevará la estatuilla, ya que invariablemente viene siendo la ganadora en los BAFTA, el Globo de Oro, el Critics’ Choice Award y recientemente, el Actor Award (antes llamado SAG). La acompañan en la categoría Rose Byrne ("If I Had Legs I’d Kick You"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Renata Reinsve ("Valor sentimental") y Emma Stone ("Bugonia").

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Mejor Actor Principal

El favorito de este año era nada menos que Timothée Chalamet, por su actuación en "Marty Supremo". Sin embargo, le sucedió lo que el año pasado a Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"): las metidas de pata mediáticas pueden ser un revés a pocos días de la gala. Lo que sucedió, puntualmente, fue que en una entrevista con Matthew McConaughey, el joven actor dijo que nunca se dedicaría ni al ballet ni a la ópera porque son cosas que "no le importan a nadie". Inmediatamente, el público alzó su voz (o su clic) en redes sociales para cancelarlo, y en la cruzada salieron hasta los mismos teatros como el Met de Nueva York o, en nuestro país, el Teatro Colón. La "funa" fue tan masiva que en los últimos días se movió la tendencia en las clásicas apuestas de ganadores, haciendo subir en probabilidades a Michael B. Jordan. Y, seamos sinceros, no es muy desatinado el cambio de tendencia.

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No es raro que las apuestas ahora se enfoquen en el protagonista de "Pecadores": aquí interpreta simultáneamente a dos hermanos, en una doble interpretación atípica, que sostiene la película de principio a fin. Logra imprimirle a sus personajes fuerza bruta, vulnerabilidad y, sobre todo, personalidad a cada uno.

Los acompañan en la categoría Leonardo DiCaprio ("Una batalla tras otra"), Ethan Hawke ("Blue Moon") y el brasileño Wagner Moura ("El agente secreto"). En efecto: atenti al cine brasileño, que por segundo año consecutivo lleva a un intérprete a estas categorías (el año pasado fue Fernanda Torres por "Aún estoy aquí").

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning nos recuerda por qué necesitamos estrellas de cine. No nos referimos a celebridades, sino a estrellas: gente que altera la gravedad de la escena solo con su presencia. Y eso es lo que logra la luminosidad casi etérea de esta actriz en "Valor sentimental". Fanning ha dejado de ser la belleza perfecta, fetichizada en películas como "The Neon Demon", para convertirse en una intérprete audaz, aquí observadora sagaz de las miserias familiares de los protagonistas. En la cinta de Joachim Trier, ella se pone en la piel, de hecho, de una actriz famosa: en su modesto papel secundario, logra convencernos de su mística como estrella de cine, de las vulnerabilidades (e inseguridades) que realmente esconde, e incluso actúa magistralmente en un juego de metaficción.

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Pero este año, esta categoría está reñida: la acompañan Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor sentimental"), Amy Madigan (la bruja de "La hora de la desaparición"), y dos actuaciones contundentes que podrían arrebatarle la estatuilla: Wunmi Mosaku ("Pecadores") y Teyana Taylor ("Una batalla tras otra").

Mejor Actor de Reparto

Sean Penn en "Una batalla tras otra" es un recordatorio de que el talento no se diluye con los años, solo se consolida más. Penn no necesita de muchos minutos frente a la cámara para robarse una historia. Aquí mastica el guion con una desesperación controlada, entregando un papel que atrapa por su singularidad. ¿Hemos visto algo así antes? El coronel Lockjaw es violento, cínico, hipersexual, contradictorio, ridículo y profundamente grotesco. Es, en definitiva, una genialidad interpretativa.

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Al lado suyo sus colegas, aunque en excelentes actuaciones, palidecen: Benicio del Toro ("Una batalla tras otra"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Pecadores") y Stellan Skarsgård ("Valor sentimental").

Mejor Dirección

La Academia de Hollywood podría quebrar esa tendencia a premiar siempre lo más solemne que haya en el listado. Este año, no sin enormes méritos como directores, ese papel lo ocupan la naturalista Chloe Zhao ("Hamnet") y el bergmaniano Joachim Trier ("Valor sentimental").

Sin embargo, los artefactos cinematográficos más estimulantes de este año vienen de Josh Safdie ("Marty Supremo"), Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra") y Ryan Coogler ("Pecadores"). Este último, en especial, logró algo difícil: darle perfecta cohesión a un guion que hipnotiza por su osadía, llevándonos del western al cine de gángsters, y del musical al terror vampírico. "Pecadores" es "sui generis", pero también fue un fenómeno de taquilla en Estados Unidos. ¿Cuántos cineasta maniobran una película con tanta versatilidad y eficacia?

Mejor Dirección de Casting

Esta categoría debutante reconocerá los mejores elencos: esos que funcionan con química y logran credibilidad en cada personaje, pero también aportando riqueza entre ellos. Y aunque entre las nominadas también estén "Hamnet", "Marty Supremo" y "El agente secreto", está claro que las películas más notables en este apartado son "Una batalla tras otra" y "Pecadores". Entre esas dos se dirimirá este galardón.

Mejor Película Internacional

Aquí es donde el Oscar se pone serio y, quizás, algo estratégico. La categoría de Película Internacional siempre tiene subtextos. Este año tenemos la fuerza espiritual de "Sirât", de Oliver Laxe (la búsqueda desesperada de una hija por su padre, en los márgenes de Marruecos).

También tenemos una película muy difícil de ver, como "La voz de Hind Rajab", de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Se centra en Hind Rajab, una niña palestina de cinco años, que murió por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante la invasión israelí de la Franja de Gaza. Si la Academia quisiera tomar partido contra Trump y su rol en la Guerra, algo de tensa actualidad en todo el mundo, premiará a este filme.

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El corazón latinoamericano, sin embargo, late con fuerza por "El agente secreto". La cinta brasileña de Kleber Mendonça Filho pide que esta porción del continente no sea vista solo como una postal, sino como una realidad contundente y política. Junto a "Valor sentimental", "El agente secreto" también figura entre las posibles mejores películas del año, por lo que la lógica nos lleva a pensar que deberían ser las favoritas para esta categoría internacional.

Sin embargo, hay otro filme que trae buenas cartas: la tensión ética de la iraní "Fue solo un accidente", de Jafar Panahi, enamoró en Cannes el año pasado, donde se llevó la Palma de Oro.

Una alerta del FBI sobre un posible ataque en el Oscar

Según reveló el medio especializado Deadline, el FBI envió una comunicación a las fuerzas policiales del sur de California y a otras agencias de seguridad en la que advertía sobre la posibilidad de un ataque con vehículos aéreos no tripulados. De acuerdo con el documento citado por el portal, la información de inteligencia indicaba que a comienzos de febrero de 2026 existía la posibilidad de que Irán planeara un “ataque sorpresa” desde una embarcación no identificada ubicada frente a la costa estadounidense.

El objetivo potencial serían instalaciones no especificadas dentro del estado de California, en el caso de que Estados Unidos realizara operaciones militares contra ese país. No obstante, el informe también señala que la información disponible es limitada. Las autoridades no cuentan con datos precisos sobre el momento del supuesto ataque, el método exacto que podría utilizarse, los objetivos concretos ni los responsables directos de una eventual operación.

Este escenario incrementó la preocupación de los organismos de seguridad dentro del territorio estadounidense, especialmente en relación con eventos de alto perfil mediático y gran visibilidad internacional. La ceremonia del Oscar suele reunir a figuras centrales de la industria del cine, ejecutivos de grandes estudios y celebridades provenientes de distintos países, lo que convierte al evento en un objetivo simbólico de alto impacto en caso de un ataque.

Ante la advertencia del FBI, las autoridades locales y los organizadores de la ceremonia decidieron ampliar al máximo los protocolos de seguridad previstos para la gala.