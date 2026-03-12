12 de marzo de 2026 - 09:31

Todo sobre los Oscar 2026: fecha, nominados y la nueva categoría que debuta en Hollywood

El filme de terror "Los pecadores" supera las marcas históricas de Titanic y La La Land, mientras que la española "Sirat" logra meterse en la terna final de la Academia.

La ceremonia de los Oscars de este año se transmitirá por TNT y HBO Max.

La ceremonia de los Oscars de este año se transmitirá por TNT y HBO Max.

La Academia de Hollywood ya tiene todo listo para la 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo de 2026. Tras conocerse la lista definitiva de candidatos, la película de terror Los pecadores se posiciona como la gran favorita con un récord histórico de 16 nominaciones.

El evento tendrá lugar en el tradicional Teatro Dolby de Los Ángeles bajo la conducción de Conan O'Brien, quien repite tras el éxito de audiencia de la edición anterior. El equipo de producción ganador del Emmy también regresa para coordinar una ceremonia que promete ser única por la cantidad de marcas batidas y la inclusión de cambios significativos en el reglamento de premiación.

Conan O'Brien

Una estatuilla histórica para los directores de casting

Por primera vez desde 2002, cuando se incorporó la categoría de animación, los Oscar sumarán un nuevo premio: Mejor Casting. Esta decisión de la Junta de Gobernadores reconoce finalmente una labor que la industria venía reclamando durante tres décadas. La razón técnica de esta apertura responde a la necesidad de la Academia de profesionalizar y visibilizar todas las etapas de la creación cinematográfica, otorgando valor al proceso de selección de actores que define la identidad de una película. Los primeros nominados de la historia en este rubro incluyen títulos como Marty Supreme, Una batalla tras otra y Los pecadores.

Casting de One Battle After Another.

En términos de competencia, la cinta Los pecadores ha logrado lo que parecía imposible para el cine de terror al liderar las candidaturas de este año. Sus 16 menciones superan el tope de 14 que ostentaban clásicos como Eva al desnudo, Titanic o La La Land. El porqué de este fenómeno radica en la recepción crítica excepcional de un género que históricamente fue menospreciado por los votantes, pero que ahora domina categorías técnicas y artísticas por igual. La siguen de cerca Una batalla tras otra, con 13 nominaciones, y Marty Supreme junto a Valor sentimental, con 9 cada una.

Las nominadas a Mejor Película Extranjera

La categoría de Mejor película internacional reúne este año a cinco producciones de distintos puntos del mundo. Entre ellas destaca El agente secreto, del director brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, un thriller político ambientado en el Brasil de los años setenta que se perfila como una de las principales apuestas latinoamericanas de la edición. La competencia también incluye Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, reconocida por su enfoque íntimo sobre las relaciones familiares, y Un simple accidente, del cineasta iraní Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La lista se completa con Sirat, dirigida por Oliver Laxe, consolidando una categoría marcada por la diversidad de estilos y miradas del cine internacional.

Dónde ver los Oscars 2026

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Para el público argentino, la gala podrá verse desde las 21:00 (hora argentina) a través del canal TNT y también mediante la plataforma de streaming HBO Max, que transmitirá la ceremonia completa junto con la previa de la alfombra roja.

