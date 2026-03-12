Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Un jugador mendocino acertó este miércoles los seis números en el último Quini 6 y se llevó $ 390.000.000.

Día del Escudo Nacional: cuándo se creó, por qué se celebra hoy y el significado de cada parte

Último Quini 6: el jugador que ganó $780 millones y sus números de la suerte

Según informó la Lotería de Santa Fe, el apostador hizo su jugada en la agencia N° 480 de San Rafael (calle Ballofet) y eligió los números 09, 11, 12, 14, 18 y 20 , que justamente salieron en la categoría "Tradicional Primer Sorteo".

El mismo premio de $ 390 millones fue para un jugador de Victoria (Entre Ríos), quien hizo la misma jugada y acertó también las seis cifras.

Además de estos dos ganadores, hubo un afortunado de Villa Ángela (Chaco) que ganó más de $ 780 millones en la modalidad "La Segunda del Quini" con la fórmula 07, 14, 15, 21, 23 y 31.

La suerte siguió para siete personas en la modalidad "Siempre Sale", que se llevaron $ 43 millones cada una tras obtener cinco aciertos.

Impuestos: cuánto le queda de bolsillo al ganador del Quini 6

Según la Ley 20.630 -que existe desde 1974- y sus posteriores actualizaciones, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

Como a todo ganador, al mendocino del Quini 6 se le aplica impuesto del 31% sobre el 90% del premio. En resumidas palabras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva para las arcas públicas el 27,9% del monto, es decir, unos $ 108.810.000. Es decir, quedan $ 281.190.000 del total de $ 390.000.000 anunciado.

Otro 2% irá como "premio estímulo" para la agencia vendedora del ticket.

Quini 6 del 8 de febrero: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte LA

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.355 del miércoles 11 de marzo

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

Dos ganadores con seis aciertos: $390 millones para cada uno (Mendoza y Entre Ríos).

La Segunda del Quini 6

07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

Un ganador de Chaco con $780 millones.

La Revancha del Quini 6

03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

Hubo siete ganadores con cinco aciertos. Como premio se lleva cada uno $ 43.131.319,71.

Quini 6 Quini 6 Los Andes

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cuánto sale la boleta del Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.