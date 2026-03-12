Quién es el mendocino que ganó $390 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Un jugador mendocino acertó este miércoles los seis números en el último Quini 6 y se llevó $ 390.000.000.
Resultados y ganadores del sorteo N° 3.353, correspondiente al miércoles 11 de marzo.
Un jugador mendocino acertó este miércoles los seis números en el último Quini 6 y se llevó $ 390.000.000.
Según informó la Lotería de Santa Fe, el apostador hizo su jugada en la agencia N° 480 de San Rafael (calle Ballofet) y eligió los números 09, 11, 12, 14, 18 y 20, que justamente salieron en la categoría "Tradicional Primer Sorteo".
El mismo premio de $390 millones fue para un jugador de Victoria (Entre Ríos), quien hizo la misma jugada y acertó también las seis cifras.
Además de estos dos ganadores, hubo un afortunado de Villa Ángela (Chaco) que ganó más de $ 780 millones en la modalidad "La Segunda del Quini" con la fórmula 07, 14, 15, 21, 23 y 31.
La suerte siguió para siete personas en la modalidad "Siempre Sale", que se llevaron $ 43 millones cada una tras obtener cinco aciertos.
Según la Ley 20.630 -que existe desde 1974- y sus posteriores actualizaciones, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
Como a todo ganador, al mendocino del Quini 6 se le aplica impuesto del 31% sobre el 90% del premio. En resumidas palabras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva para las arcas públicas el 27,9% del monto, es decir, unos $ 108.810.000. Es decir, quedan $ 281.190.000 del total de $ 390.000.000 anunciado.
Otro 2% irá como "premio estímulo" para la agencia vendedora del ticket.
09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20
Dos ganadores con seis aciertos: $390 millones para cada uno (Mendoza y Entre Ríos).
07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31
Un ganador de Chaco con $780 millones.
03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44
Hubo siete ganadores con cinco aciertos. Como premio se lleva cada uno $ 43.131.319,71.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.