Inestabilidad, cielo nublado y alerta por tormentas en Mendoza: qué zonas afectará este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Este jueves se espera una jornada con cielo cubierto y sin cambios bruscos en la temperatura en Mendoza. Sin embargo, se anticipa una “inestabilidad con tormentas” que comenzará durante la madrugada y afectará varias zonas de la provincia. En el sur provincial, la alerta es mayor.

Jueves: nublado y alerta amarilla La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un cielo parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 30°C y una mínima de 14°C, con vientos leves del este.

Durante la madrugada anticipan inestabilidad con probabilidad de lluvias que afectará el Oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco. En el Sur, la alerta es aún mayor y piden tomar las precauciones necesarias, especialmente en San Rafael y General Alvear. En la cordillera, por su parte, estará poco nuboso.

Alerta amarilla Alerta amarilla en Mendoza este jueves 12 de marzo. Tiempo para el viernes y sábado El viernes 13 de marzo bajará un poco la máxima, aunque el día se mantendrá nublado con vientos del este y tormentas en algunas zonas. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 15°C.