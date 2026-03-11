11 de marzo de 2026 - 20:31

Inestabilidad, cielo nublado y alerta por tormentas en Mendoza: qué zonas afectará este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves se espera una jornada con cielo cubierto y sin cambios bruscos en la temperatura en Mendoza. Sin embargo, se anticipa una “inestabilidad con tormentas” que comenzará durante la madrugada y afectará varias zonas de la provincia. En el sur provincial, la alerta es mayor.

Jueves: nublado y alerta amarilla

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un cielo parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura. La máxima será de 30°C y una mínima de 14°C, con vientos leves del este.

Durante la madrugada anticipan inestabilidad con probabilidad de lluvias que afectará el Oeste de Gran Mendoza, Valle de Uco. En el Sur, la alerta es aún mayor y piden tomar las precauciones necesarias, especialmente en San Rafael y General Alvear. En la cordillera, por su parte, estará poco nuboso.

Alerta amarilla
Alerta amarilla en Mendoza este jueves 12 de marzo.

Tiempo para el viernes y sábado

El viernes 13 de marzo bajará un poco la máxima, aunque el día se mantendrá nublado con vientos del este y tormentas en algunas zonas. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 15°C.

El sábado 14 nuevamente volverá la inestabilidad acompañado de precipitaciones en la mañana: máxima de 25°C y mínima de 15°C.

