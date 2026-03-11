Alfredo Cornejo avanzó en Nueva York en gestiones para financiar proyectos productivos de Mendoza

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , cumplió una nueva jornada de actividades en Nueva York en el marco de la misión oficial que busca posicionar a la provincia ante inversores internacionales .

El mandatario participó en Argentina Week 2026 , un evento orientado a promover oportunidades de inversión en el país, donde se realizaron paneles sobre economía, tecnología, energía y agroindustria . La actividad se desarrolló en la sede de Bank of America en Manhattan y contó con exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Cornejo estuvo acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , y el diputado nacional Lisandro Nieri .

Durante la jornada, la delegación provincial mantuvo reuniones con representantes del sistema financiero internacional y empresarios interesados en conocer las condiciones de inversión en Argentina.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

Uno de los encuentros se realizó con autoridades de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), donde se presentaron proyectos del sector privado con potencial de financiamiento.

Las iniciativas están vinculadas principalmente con minería, energía e infraestructura, sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

Según explicó Latorre, también se expuso la estrategia provincial para impulsar minería sustentable, el potencial geológico y energético de Mendoza y proyectos de infraestructura necesarios para acompañar el crecimiento productivo, como líneas de alta tensión, rutas y trenes.

Posicionamiento internacional de Mendoza

El diputado Nieri destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer la presencia de Mendoza ante la comunidad empresarial y financiera internacional. En ese sentido, señaló que varios inversores mostraron interés en conocer el potencial productivo de la provincia y los proyectos en desarrollo.

La agenda del gobernador en Nueva York concluyó con la participación en la recepción de cierre de Argentina Week 2026, organizada por AmCham Argentina en Microsoft Times Square, donde se reunieron empresarios y referentes del sistema financiero para analizar oportunidades de inversión en el país.