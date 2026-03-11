11 de marzo de 2026 - 23:13

Alfredo Cornejo avanzó en Nueva York en gestiones para financiar proyectos productivos de Mendoza

El gobernador participó de Argentina Week en Nueva York y mantuvo reuniones con organismos financieros e inversores internacionales.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cumplió una nueva jornada de actividades en Nueva York en el marco de la misión oficial que busca posicionar a la provincia ante inversores internacionales.

Leé además

aconcagua radio: cornejo fue uno de los mas solicitados en la argentina week de estados unidos

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos
El Presidente Javier Milei inauguró la Argentina Week en Nueva York y el gobernado Alfredo Cornejo fue uno de los gobernadores que lo acompañó.

Cornejo en Nueva York: respaldó la apertura económica, pero se distanció de la crítica de Milei a empresarios

El mandatario participó en Argentina Week 2026, un evento orientado a promover oportunidades de inversión en el país, donde se realizaron paneles sobre economía, tecnología, energía y agroindustria. La actividad se desarrolló en la sede de Bank of America en Manhattan y contó con exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Cornejo estuvo acompañado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el diputado nacional Lisandro Nieri.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza
En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

Proyectos productivos y financiamiento internacional

Durante la jornada, la delegación provincial mantuvo reuniones con representantes del sistema financiero internacional y empresarios interesados en conocer las condiciones de inversión en Argentina.

Uno de los encuentros se realizó con autoridades de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC), donde se presentaron proyectos del sector privado con potencial de financiamiento.

Las iniciativas están vinculadas principalmente con minería, energía e infraestructura, sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

Según explicó Latorre, también se expuso la estrategia provincial para impulsar minería sustentable, el potencial geológico y energético de Mendoza y proyectos de infraestructura necesarios para acompañar el crecimiento productivo, como líneas de alta tensión, rutas y trenes.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza
En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

Posicionamiento internacional de Mendoza

El diputado Nieri destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer la presencia de Mendoza ante la comunidad empresarial y financiera internacional. En ese sentido, señaló que varios inversores mostraron interés en conocer el potencial productivo de la provincia y los proyectos en desarrollo.

La agenda del gobernador en Nueva York concluyó con la participación en la recepción de cierre de Argentina Week 2026, organizada por AmCham Argentina en Microsoft Times Square, donde se reunieron empresarios y referentes del sistema financiero para analizar oportunidades de inversión en el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con Cornejo en Nueva York, Mendoza proyecta su potencial económico en Wall Street

Mendoza proyecta su potencial económico en Wall Street: las claves de la misión de Cornejo en Nueva York

El gobernador Alfredo Cornejo participa de actividades en la feria Argentina Week de Nueva York. Imagen: Archivo Los Andes

Alfredo Cornejo en Estados Unidos: las actividades de su primera jornada de "Argentina Week"

El presidente de Bodegas de Argentina, el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Coparticipación: qué respondió Martín Menem ante el insistente reclamo de Alfredo Cornejo en Vendimia

Foto archivo - Javier Milei y Alfredo Cornejo  (Prensa Gobierno de Mendoza)

Con Cornejo invitado, Milei lidera en Nueva York la "Argentina Week": gran apuesta para inversiones