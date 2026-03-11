Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos

Como parte de la comitiva oficial argentina que se encuentra en Estados Unidos , encabezada por el presidente Javier Milei y de la que forma parte el gobernador Alfredo Cornejo , la jornada de ayer y de hoy fue muy particular.

Mendoza proyecta su potencial económico en Wall Street: las claves de la misión de Cornejo en Nueva York

Cornejo en Nueva York: respaldó la apertura económica, pero se distanció de la crítica de Milei a empresarios

Es que, tras el discurso de Milei en la apertura de la Semana de Argentina (Argentina Week), en el edificio del JP Morgan en Park Avenue, Nueva York , se produjeron algunas reuniones con vistas a acuerdos comerciales.

Quien estuvo presente fue el periodista Eduardo Simoiz . Se trata de un mendocino, radicado desde hace años en Nueva York, que trabaja como free lance y participa de un programa de streaming junto a Ronen Suarc .

Simoiz, consultado por Aconcagua Radio , dio su visión de cómo fue recibido el discurso de Milei y cuánto interés despertó la visita del gobernador de Mendoza.

—Había empresarios nacionales, además de la comitiva. Pero también había muchos inversionistas de Estados Unidos, que luego del discurso de Milei, se concentraron en hacer charlas privadas (que siguieron al día siguiente) y que continúan, con gobernadores y parte de la comitiva. Con el interés de llegar a algún acuerdo comercial para exportar tanto tecnología como inteligencia artificial, que se podría implementar en la Argentina.

—Dijiste que había muchos empresarios locales. Para seguir con la idea de mostrar el detrás de escena, ¿cómo toman esos empresarios la imagen de Javier Milei, su llegada a Estados Unidos?

—Hay que tener en cuenta que Milei criticó el comportamiento de políticos de hace años en la Argentina. Hizo un tirón de orejas con respecto a esa situación. Pero veo a los empresarios actualmente muy optimistas con respecto a la apertura de Argentina a nivel internacional para poder comerciar y generar mayor exportación al país.

—¿Y con respecto a la figura de Cornejo? ¿Pasa casi desapercibido o tiene atención a alguien particular?

—Con respecto a Cornejo, puedo decir que luego del discurso de Milei y de que se retiraron los gobernadores de la sala, Cornejo fue uno de los más entrevistados por los periodistas que estaban ahí presentes. Eran periodistas argentinos y también de Estados Unidos. Cornejo, junto con el gobernador de San Juan, estuvieron entre los más entrevistados.

