Mendoza proyecta su potencial económico en Wall Street: las claves de la misión de Cornejo en Nueva York

En el marco de la Argentina Week 2026, el gobernador Alfredo Cornejo presentó las ventajas competitivas de la provincia en minería, energía y turismo ante líderes financieros internacionales, buscando consolidar a Mendoza como un destino estratégico para las inversiones globales.

Nueva York se convirtió en el escenario central para la promoción económica de Mendoza. El gobernador Alfredo Cornejo integró la misión internacional liderada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de atraer capitales extranjeros y fortalecer vínculos con el sector empresarial y financiero.

Mesas de negociación y sectores estratégicos La actividad principal se desarrolló en la sede del Council of the Americas (COA), ubicada en Park Avenue, donde se organizaron 14 mesas de trabajo dinámicas. En estos espacios, Cornejo dialogó directamente con inversores y banqueros interesados en conocer las oportunidades que ofrece la provincia bajo el nuevo esquema de reformas estructurales del país.

El mandatario provincial destacó que la estrategia de Mendoza consiste en potenciar lo que ya se hace bien —como la vitivinicultura y el turismo— mientras se abren paso nuevos motores de crecimiento. En este sentido, subrayó los siguientes puntos clave:

Minería Sostenible: Se puso especial énfasis en el proyecto PSJ Cobre Mendocino , que prevé una inversión de US$ 630 millones . Se estima que este podría ser el primer yacimiento en producir cobre en Argentina hacia fines de 2027 o principios de 2028.

Se puso especial énfasis en el proyecto , que prevé una inversión de . Se estima que este podría ser el primer yacimiento en producir cobre en Argentina hacia fines de 2027 o principios de 2028. Energía y Vaca Muerta: Cornejo explicó que la formación geológica de Vaca Muerta se está extendiendo hacia el norte, lo que otorga a Mendoza una "enorme potencialidad" para proyectos de petróleo convencional y no convencional.

Cornejo explicó que la formación geológica de Vaca Muerta se está extendiendo hacia el norte, lo que otorga a Mendoza una "enorme potencialidad" para proyectos de petróleo convencional y no convencional. Turismo y Gastronomía: La provincia mostró un dinamismo notable con la apertura de 14 nuevos hoteles en los últimos dos años y otros seis actualmente en construcción, consolidando a Mendoza como una marca internacional. Seguridad jurídica y clima de negocios Durante su intervención en los paneles de debate, Cornejo reivindicó el rol del federalismo, recordando que las provincias poseen las competencias sobre los recursos naturales y las concesiones de explotación. Para garantizar un "clima de negocios más ágil", destacó que Mendoza ha implementado reformas institucionales, como la modificación de los códigos de procedimiento y la creación de Oficinas de Conciliación Laboral.