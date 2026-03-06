Vendimia política: Martín Menem y su hermano Eduardo disputarán protagonismo con Victoria Villarruel

De una Vendimia 2026 "pinchada" en el aspecto político a una "súper vendimia". Ese camino ha hecho la fiesta mayor de los mendocinos en pocas horas.

Primero no iba a venir casi ninguna figura nacional a los eventos principales, debido a que la mayoría de los ministros tiene previsto viajar a los Estados Unidos para la feria Argentina Week , que arranca en Nueva York el lunes, con participación de una decena de gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo .

Luis Caputo , el ministro de Economía de la Nación , sintetizaba en este contexto la presencia oficialista. Pero Caputo ya se fue, debido a que solamente venía a una de las jornadas del Foro de Inversiones y Negocios: expuso ayer en el hotel Hilton.

La novedad que cambió el panorama fue que la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que iba a ocupar la vidriera vacía, en toda su extensión. La número dos del país, que está profundamente enemistada con Javier Milei , ya llegó a Mendoza para estar particularmente en el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR ) y en el almuerzo organizado por Bodegas de Argentina .

Es posible que el protagonismo de Villarruel en la Vendimia mendocina haya encendido todas las alarmas en el mileismo , ya que esta mañana notificaron al Gobierno provincial desde la Nación que también va a venir a Mendoza un alto dirigente para eclipsar a su rival: el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem .

Ahora vienen "los Menem", en realidad, porque también va a estar en Mendoza Eduardo Lule Menem, el importante asesor de Karina Milei en la secretaría general de la Presidencia.

Los Menem llegarán a Mendoza durante el mediodía de este sábado y marcarán presencia en el almuerzo de Bodegas de Argentina, que se hará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. O sea, al menos en uno de los capítulos vendimiales, el presidente de la Cámara de Diputados compartirá espacios con la titular del Senado de la Nación. El duelo del Congreso nacional se repetirá en otro escenario.

Milei puso un contrapeso

La llegada de los Menem le pone un contrapeso a Victoria Villarruel, que iba a quedar como la representante nacional más importante en la Vendimia 2026.

El conflicto Milei-Villarruel, renació durante la Asamblea Legislativa del domingo pasado, cuando el Presidente señaló que el año pasado hubo intentos desestabilizadores por parte de dirigentes que llegaron a "soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", mientras hacía un gesto con la cabeza en dirección a Villarruel.

A las pocas horas, el diputado mendocino Luis Petri profundizó la avanzada mileista contra la vicepresidenta al afirmar que Villarruel “apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa". Más tarde la acusó directamente de "golpista" en las redes sociales.

La respuesta de la vicepresidenta no se hizo esperar tampoco. Atacó a Petri por "el vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y los sueldos más bajos de todas las fuerzas” y luego sostuvo en las redes también: "Quieren mi renuncia. Pero no se les va a dar".

En este contexto, la presencia solitaria de Villarruel en la Vendimia empezó a incomodar al propio Gobierno provincial, que había hecho todos los deberes para mostrarse alineado con Milei. Incluso se mostró en paz con Petri -de alta figuración en los actos vendimiales- a pesar de las fricciones domésticas con el diputado nacional de La Libertad Avanza, quien asoma como rival del radicalismo en las elecciones 2027.

Hay que decir que el cuadro vendimial sumó este viernes presencias como la del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, quien vino con el secretario general del Pro nacional, Fernando de Andreis.

Estaba además previsto, desde antes, que vinieran figuras menos protagónicas, como el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. También algunos gobernadores que siempre están en la Vendimia y dirigentes como el radical de Córdoba Rodrigo de Loredo.

Pero lo realmente importante fue que los Menem, que no figuran en la lista de viajeros que parten hacia Nueva York, aparecieron en el cierre de las listas de invitados para equilibrar la balanza libertaria de una Vendimia 2026 afectada también ahora por los factores climáticos. Es un hecho, en medio de tanta incertidumbre, que las actividades políticas en el hotel Hyatt y el Espacio Arizu no se suspenden por lluvia.