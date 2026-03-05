Coparticipación: Luis Caputo aseguró que la caída de la recaudación "se corrige a partir de abril"

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , pasó por la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios , donde se refirió a la caída de la coparticipación que han s ufrido las pronvincias durante el primer trimiestre del año. El funcionario aseguró que en abril se normaliza la situación.

En conferencia de prensa, Caputo atribuyó la caída principalmente a factores estacionales y al impacto de las rebajas impositivas aplicadas en 2025.

“El último mes en la recaudación es, más que nada, p roducto de que febrero tuvo tres días hábiles menos , eso influye mucho, y además que la baja de impuestos que hicimos el año pasado en el índice anual pega en estos meses. Eso a partir de abril ya se corrige ”, sostuvo el funcionario.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda de Mendoza, la coparticipación federal registró una caída real cercana al 9% respecto de 2023 si se descuenta la inflación.

El organismo provincial, que encabeza Víctor Fayad , suele comparar la evolución de la recaudación con ese año, ya que en 2024 la caída fue particularmente pronunciada y facilita la comparación interanual.

En ese contexto, el resultado fiscal general de Mendoza en 2025 —sumando impuestos nacionales y provinciales— mostró una suba de 1,5% respecto de 2024, pero al mismo tiempo reflejó una baja del 6,6% en términos reales frente a 2023.

En términos nominales, la provincia recibió en enero alrededor de 225.000 millones de pesos por coparticipación. Sin embargo, para equiparar el nivel real de recursos de 2023 debería haber percibido unos 20.000 millones de pesos adicionales, según indicaron desde la cartera de Hacienda.

Estos datos coinciden con un informe del propio Ministerio de Economía de la Nación que advirtió que, en la mayoría de las provincias, la inflación superó el crecimiento conjunto de la coparticipación federal y la recaudación local.

Según publicó el diario Clarín, la contracción real superó el 3% en el trimestre noviembre-enero y las jurisdicciones resignaron más de 533.000 millones de pesos en ese período.

Durante el foro, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a plantear la necesidad de revisar el régimen de distribución de los recursos federales.

“Mendoza es la segunda jurisdicción más perjudicada del país por el régimen de coparticipación, una de las reformas estructurales pendientes de este país”, afirmó.

Además, señaló que si la provincia recibiera una coparticipación per cápita similar a la de otras jurisdicciones comparables, “podríamos haber bajado los impuestos un 50% más de lo que los hemos bajado”.

Alfredo Cornejo en el Foro de Inversiones y Economía El gobernador, Alfredo Cornejo, en su discurso en el Foro de Inversiones y Economía. Ramiro Gómez / Los Andes.

Inflación en alza desde mayo

Otra de las consultas giró en torno al comportamiento de la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de 2025 cerró en 31,5%, el registro anual más bajo de los últimos ocho años.

Sin embargo, los datos oficiales muestran que desde mayo de 2025 la inflación mensual comenzó a subir gradualmente: pasó de 1,5% en mayo a 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre y 2,8% en diciembre.

Sobre esa tendencia, Caputo sostuvo que el proceso de desaceleración se vio interrumpido por factores políticos que afectaron variables económicas.

“Veníamos con un proceso de desaceleración muy pronunciado hasta mayo, junio del año pasado, donde se produjo este ataque político que generó una caída en la demanda de dinero y problemas no solo en el nivel de inflación, sino también en el nivel de crecimiento”, afirmó.

Inflación Indec Mayo

El ministro aseguró que ese episodio tuvo un impacto económico significativo: “Esto le costó al país unos 12.000 millones de dólares en términos de crecimiento. También costó en términos de riesgo país, que se fue de 500 a 1.500 puntos, y en inflación pasamos de 1,5 al último dato, que fue 2,9”.

No obstante, remarcó que el Gobierno trabaja para retomar el proceso de desinflación. “No tenemos dudas de que va a pasar”, agregó.

Impacto de los conflictos en Medio Oriente

El ministro también fue consultado sobre el impacto de los conflictos bélicos en Medio Oriente, particularmente en Irán, en el precio del combustible y en la economía argentina.

Caputo señaló que el aumento del precio internacional del petróleo ya comenzó a reflejarse en los combustibles locales, aunque sostuvo que el efecto dependerá de la duración del conflicto.

“En el combustible ya está impactando. El asunto es ver si esto es algo de corto plazo o si es algo de más largo plazo. Nosotros tenemos la expectativa de que sea algo de corto plazo, por lo tanto que esta corrección que estamos viendo sea pasajera”, explicó.

El titular del Palacio de Hacienda agregó que el aumento del precio del crudo tiene efectos mixtos para el país. “A la industria nuestra, ahora que somos exportadores, no le viene mal, pero obviamente tiene su parte negativa, que es el aumento del precio de la nafta”, señaló.

Relación con los empresarios tras críticas a Milei

Durante la conferencia, Caputo también fue consultado por las críticas de cámaras empresariales al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El ministro afirmó que el Gobierno mantiene una relación fluida con el sector privado. “Nosotros tenemos excelente relación con los empresarios. Yo me he juntado con todos ellos, tenemos muy buena relación y trabajamos para la gente y con los empresarios”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el objetivo del Gobierno es modificar el esquema económico que, según consideró, beneficiaba a sectores específicos.

“El objetivo nuestro es cambiar un modelo que en algunos casos era muy claro que era un modelo prebendario, que beneficiaba puntualmente a algunos empresarios, pero perjudicaba a la gente, porque tenían que pagar los productos muchísimo más caros”, afirmó.

Según indicó, la actual política económica apunta a un modelo “pro-mercado” que, a su entender, también favorecerá al sector privado a partir de mayor competencia y expansión de las exportaciones.

Luis Caputo en Mendoza El ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

Pedido empresario de reducción de impuestos

Por último, Caputo ratificó el compromiso del Gobierno nacional con la reducción de la presión tributaria, una de las demandas planteadas por el sector empresario.

“Estamos totalmente comprometidos, tanto a nivel de Nación como a nivel de provincia. Creemos que esa es la forma de ser competitivos y de beneficiar a los argentinos”, afirmó.

El ministro sostuvo que la reducción de impuestos permitiría fomentar la contratación de trabajadores y mejorar los salarios.

“Ese es el único camino, el que funcionó siempre en el mundo y que, lamentablemente, recién nosotros lo estamos poniendo en práctica después de varias décadas de intentar un modelo que solo nos llevó al fracaso”, concluyó.