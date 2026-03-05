El Gobernador de Formosa provincial reaccionó enojado ante la consulta de un cronista. Hace días desató polémica con una entrevista con alumnos de una escuela.

"Tyntu el Libertario": El enojo de Insfrán con un periodista que le preguntó por subsidios.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, protagonizó un nuevo episodio polémico. En esta ocasión, el mandatario arremetió contra un periodista que lo consultó sobre el impacto de los recortes nacionales en las tarifas de electricidad y la posible asistencia de la provincia a los usuarios.

La tensión escaló cuando el cronista Antonio Ruiz, de una radio local, preguntó si el Estado provincial colaboraría ante el nuevo recorte de subsidios al consumo eléctrico dispuesto por la Nación.

"Tyntu el Libertario": la descalificación del gobernador Sin dejar terminar la pregunta, Insfrán interrumpió al trabajador de prensa: "No hace falta que sigas. Usted es libertario, y usted defiende la política nacional porque usted tenía que empezar haciéndose autocrítica de qué hace el Gobierno nacional para que ocurra esto en nuestra provincia. Contestada su pregunta totalmente, no tengo más nada que decir".

No conforme con la respuesta, el gobernador al estilo Milei, tildó al cronista de "ensobrado". Incluso, le sugirió que no se presente más por su nombre, sino por el de "Tyntu el Libertario". Al finalizar la conferencia, el mandatario remató: "Gracias a todos ustedes, a vos también Tyntu, y espero que vos no seas un desclasado, lo único que te digo".

Embed Insfrán queda expuesto, en Formosa no hay planificación energética a largo plazo. El Gobierno provincial quedó atrasado en el tiempo y la provincia sigue dependiendo del gasoil, uno de los sistemas más caros y obsoletos. Es insostenible. pic.twitter.com/MsTdMRl58Y — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) March 4, 2026 Este cruce se suma a otra polémica que rodea al gobernador desde principios de semana. Insfrán fue denunciado por presunto adoctrinamiento y propaganda política tras visitar una escuela primaria de su distrito.