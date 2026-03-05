Los hijos de Walter Bento se van de Mendoza y se le abre una puerta al exjuez para salir de la cárcel

Mientras se aguarda por la publicación de los fundamentos de la condena histórica contra el exjuez Walter Bento y otros 16 culpables , el Tribunal Oral Federal Nº 2 recibió esta semana la notificación de que dos de sus hijos se irán de Mendoza : Nahuel Bento , condenado a 5 años de prisión por lavado de activos , y Luciano Bento , absuelto tras el retiro de la acusación fiscal.

El hijo mayor de Bento continúa en libertad hasta que su condena quede firme , pero debe informar al Tribunal cualquier salida de la provincia . En este caso notificó que se radicará en la provincia de Buenos Aires para cursar, desde abril, una beca de investigación académica que le otorgó el CONICET , en la Universidad Nacional de José C. Paz , según pudo saber Los Andes.

“La beca implica dedicación exclusiva a tareas académicas y de investigación , con cumplimiento de actividades presenciales en la unidad académica mencionada , bajo la dirección correspondiente y conforme al plan de trabajo aprobado por CONICET ”, planteó el abogado en su escrito a las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y Carolina Pereira . Además aclaró que recibirá un pago mensual por dicha investigación.

Nahuel Bento fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de $16.642.040 , tras ser hallado culpable por el delito de lavado de activos , agravado como miembro de una banda liderada por su padre , de la que también formó parte su madre, Marta Boiza (condenada a 6 años de prisión ).

Nahuel y Luciano Bento

En tanto, Luciano Bento fue absuelto por el Tribunal , debido a que el Ministerio Público Fiscal no pudo sostener la acusación inicial que le había endilgado por presunto lavado de dinero . De esta forma no está impedido de salir del país y, según informó su defensa, consiguió trabajo en España , por lo que notificó a las juezas su situación.

¿Se facilita la prisión domiciliaria?

La partida de los hermanos Bento impacta en el cuidado de Facundo, el hijo con discapacidades severas, por el cual el exjuez ha reiterado su pedido de acceder a la prisión domiciliaria.

Uno de los principales argumentos de las juezas para rechazarle el beneficio a Bento, desde 2023, cuando fue detenido, ha sido que el joven disponía de sus dos hermanos y su madre para sus cuidados, además de los servicios que presta la obra social.

El pasado 6 de febrero, Bento fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe; cohecho pasivo en ocho hechos en calidad de autor; enriquecimiento ilícito; lavado de activos; falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas

En el veredicto de pena, las magistradas mantuvieron la medida de coerción sobre Bento, es decir, la prisión efectiva en la cárcel federal de Cacheuta, aunque difirieron el tratamiento de una nueva solicitud de domiciliaria presentada por su defensa durante el juicio de cesura.

Desde la defensa de la familia Bento aclararon a Los Andes que la resolución de ese pedido “hoy está pendiente” y que “los viajes por trabajo de los hijos no modifican en nada el motivo del pedido original de domiciliaria”.

“Ellos tienen derecho a seguir con sus vidas, tener trabajo y cumplir con sus obligaciones como cualquier habitante”, aseguraron desde el equipo de abogados que lidera Mariano Fragueiro Frías.

Además sostienen que tanto Nahuel como Luciano informaron “toda su situación procesal y familiar” en sus respectivos trabajos. “No se van por el padre, acá no tienen posibilidades de nada”, lanzaron, para descartar una presunta estrategia de sacar a Bento de la cárcel.