Sentencia histórica: condenaron al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión por delitos de corrupción

En un fallo histórico a nivel nacional, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó este viernes al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión , tras hallarlo culpable de los delitos de asociación ilícita , en calidad de jefe; cohecho pasivo por ocho hechos, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito , lavado de activos y falsedad ideológica .

Asimismo, el tribunal, integrado por las juezas Gretel Diamante , Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra , ordenó el decomiso de todos sus bienes -a excepción de su casa en el barrio Palmares y un vehículo- y le aplicó una multa de $540.846.159 . La condena marcó un precedente, ya que fue la pena más alta solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Además, las juezas condenaron a la esposa del exmagistrado, Marta Boiza , y a su hijo, Nahuel Bento , por delitos patrimoniales vinculados a la actividad ilícita de Bento . Para las juezas el clan familiar operó como una banda paralela a la asociación ilícita que cobraba coimas en la Justicia Federal.

Puntualmente, la mujer recibió seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, además de una multa de 346 millones de pesos , mientras que su hijo mayor fue sentenciado a cinco años de cárcel .

De este modo, a las 21.17 de este viernes caluroso de febrero , concluyó la audiencia número 165 de un megajuicio en el que resultaron culpables 17 de los 33 imputados acusados inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Dante Vega , María Gloria André y Diego Velasco (Procelac).

Habían pasado 926 días desde aquella mañana fría del 26 de julio de 2023, cuando el entonces titular del Juzgado Federal Nº 1, Walter Bento —ya suspendido de sus funciones—, subió los escalones de los Tribunales Federales para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados, acompañado por su esposa y dos de sus hijos, en la misma sala donde supo juzgar a otras personas.

Bento se mantuvo en libertad hasta el 8 de noviembre, fecha en la que fue destituido como juez federal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y perdió de manera inmediata sus fueros. En ese contexto, se ordenó su detención preventiva y quedó alojado en la cárcel federal de Cacheuta.

Walter Bento-sentencia histórica (2) El exjuez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión en una sentencia histórica a nivel nacional. Ramiro Gómez / Los Andes

Desde entonces, sus abogados defensores, Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali, presentaron reiterados pedidos de prisión domiciliaria, principalmente amparados en la necesidad de cuidar a su hijo con discapacidad, Facundo Bento.

Los planteos fueron rechazados tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. En la jornada de este viernes, la defensa volvió a solicitar el beneficio con el mismo argumento, pero las juezas decidieron diferir la decisión en su fallo. Los abogados anticiparon que la condena llegará a segunda instancia.

De hecho, el propio Bento, al pronunciar sus últimas palabras, afirmó: “Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos”. En contrapartida, las juezas horas más tarde le impusieron una sentencia histórica por delitos de corrupción.

La asociación ilícita que lideró Walter Bento

El exjuez Bento lideró una banda que vendía beneficios judiciales a cambio de coimas y el resto de sus miembros fueron condenados con penas altas, similares a las que solicitó el Ministerio Público Fiscal.

La jueza Diamante explicó el martes pasado que "la jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento. Su rol fue central y excluyente, ya que en su condición de juez detentaba el poder decisorio final sobre la libertad, el estado procesal y el destino judicial de las personas involucradas en las causas”.

Además, señaló que la banda operaba principalmente en causas de contrabando, que le aseguraban el cobro de coimas importantes a los imputados. La jueza indicó que Bento, desde su posición de líder, “definía las estrategias, autorizaba los beneficios, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras”.

La estructura tenía a Bento como jefe, en un segundo escalón al fallecido Diego Aliaga y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba como organizadores. Luego se ubicaban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, el narco Walter Bardinella Donoso y el comisario Gabriel Moschetti. Todos fueron condenados por asociación ilícita este viernes.

Walter Bento-sentencia histórica (3) Gran parte de la banda de Bento en escena: al frente los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo. Atrás el comisario Gabriel Moschetti, Jaime Alba y Francisco "Chato" Álvarez. Ramiro Gómez / Los Andes

Las penas para los integrantes de la banda