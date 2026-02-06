Sentencia histórica: condenaron al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión por delitos de corrupción
El Tribunal Oral Federal Nº 2 dictó la sentencia definitiva para el exjuez federal después de una jornada extensa. Finalmente la pena fue la que solicitó el Ministerio Público Fiscal. Su esposa y su hijo fueron condenada a 6 años y 5 años de cárcel respectivamente por lavado de activos.
El exjuez federal Walter Bento escucha a la jueza Gretel Diamante leer su condena a 18 años de prisión.
En un fallo histórico a nivel nacional, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó este viernes al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión, tras hallarlo culpable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe; cohecho pasivo por ocho hechos, en calidad de autor; enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.
Asimismo, el tribunal, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra, ordenó el decomiso de todos sus bienes -a excepción de su casa en el barrio Palmares y un vehículo- y le aplicó una multa de $540.846.159. La condena marcó un precedente, ya que fue la pena más alta solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Además, las juezas condenaron a la esposa del exmagistrado, Marta Boiza, y a su hijo, Nahuel Bento, por delitos patrimoniales vinculados a la actividad ilícita de Bento. Para las juezas el clan familiar operó como una banda paralela a la asociación ilícita que cobraba coimas en la Justicia Federal.
Puntualmente, la mujer recibió seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, además de una multa de 346 millones de pesos, mientras que su hijo mayor fue sentenciado a cinco años de cárcel.
La caída del juez todopoderoso
De este modo, a las 21.17 de este viernes caluroso de febrero, concluyó la audiencia número 165 de un megajuicio en el que resultaron culpables 17 de los 33 imputados acusados inicialmente por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac).
Habían pasado 926 días desde aquella mañana fría del 26 de julio de 2023, cuando el entonces titular del Juzgado Federal Nº 1, Walter Bento —ya suspendido de sus funciones—, subió los escalones de los Tribunales Federales para sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados, acompañado por su esposa y dos de sus hijos, en la misma sala donde supo juzgar a otras personas.
Bento se mantuvo en libertad hasta el 8 de noviembre, fecha en la que fue destituido como juez federal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y perdió de manera inmediata sus fueros. En ese contexto, se ordenó su detención preventiva y quedó alojado en la cárcel federal de Cacheuta.
Desde entonces, sus abogados defensores, Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali, presentaron reiterados pedidos de prisión domiciliaria, principalmente amparados en la necesidad de cuidar a su hijo con discapacidad, Facundo Bento.
Los planteos fueron rechazados tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. En la jornada de este viernes, la defensa volvió a solicitar el beneficio con el mismo argumento, pero las juezas decidieron diferir la decisión en su fallo. Los abogados anticiparon que la condena llegará a segunda instancia.
De hecho, el propio Bento, al pronunciar sus últimas palabras, afirmó: “Como confío en la Justicia, voy a seguir luchando y no voy a bajar los brazos”. En contrapartida, las juezas horas más tarde le impusieron una sentencia histórica por delitos de corrupción.
La asociación ilícita que lideró Walter Bento
El exjuez Bento lideró una banda que vendía beneficios judiciales a cambio de coimas y el resto de sus miembros fueron condenados con penas altas, similares a las que solicitó el Ministerio Público Fiscal.
La jueza Diamante explicó el martes pasado que "la jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento. Su rol fue central y excluyente, ya que en su condición de juez detentaba el poder decisorio final sobre la libertad, el estado procesal y el destino judicial de las personas involucradas en las causas”.
Además, señaló que la banda operaba principalmente en causas de contrabando, que le aseguraban el cobro de coimas importantes a los imputados. La jueza indicó que Bento, desde su posición de líder, “definía las estrategias, autorizaba los beneficios, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras”.
La estructura tenía a Bento como jefe, en un segundo escalón al fallecido Diego Aliaga y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba como organizadores. Luego se ubicaban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, el narco Walter Bardinella Donoso y el comisario Gabriel Moschetti. Todos fueron condenados por asociación ilícita este viernes.
Las penas para los integrantes de la banda
Luciano Ortego (abogado/organizador): culpable del delito de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, por cuatro hechos -en relación con los casos N° 1, 2, 3 y 4- todos a su vez en concurso real entre sí. Condena de8 años y 6 meses de cárcel efectiva, 4 menos de los que solicitó el MPF.
Jaime Alba (abogado/organizador): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, por un hecho en relación al caso N° 7. 7 años de prisión, condena exacta a la solicitada por los fiscales.
Walter Bardinella Donoso (narco/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos, ellos a su vez en concurso real entre sí, en relación con los casos N° 2 y 3, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado, en calidad de autor por un hecho, en relación al caso N° 1. Lo condenaron a 4 años de prisión y como registra una pena anterior en curso por narcotráfico, corresponde una pena única de 13 años de prisión.
Gabriel Moschetti (comisario/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro. Condenado a 3 años y medio de prisión (el MPF había solicitado 5 años de pena).
Martín Ríos (abogado/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos, ellos a su vez en concurso real entre sí -en relación con los casos N° 1 y 3-, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de coautor por un hecho, en relación al caso N° 8. 5 años de prisión (misma pena solicitada por el MPF).
Francisco “Chato” Álvarez (abogado/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por un hecho, en relación con el caso N° 10. Condena de 3 años de prisión, menor a lo que solicitó el MPF (5).
Matías Aramayo (abogado/miembro): culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos, ellos a su vez en concurso real entre sí, en relación con los casos N° 1 y 3. Le dictaron una pena de 4 años de prisión.