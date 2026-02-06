El fallo completo con las condenas para Walter Bento y todos los responsables de la asociación ilícita

El exjuez federal Walter Bento fue condenado este viernes a 18 años de prisión, debido a que el Tribunal Oral Federal Número 2 lo consideró culpable de conducir una asociación ilícita que daba beneficios judiciales a cambio de coimas.
El fallo completo del Tribunal Oral Federal Número 2 que condenó al exjuez federal Walter Bento y a los integrantes de la red que conducía.
Bento fue sentenciado además, según la letra del fallo con inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 540.846.159 pesos.
Pero además, recibieron duras sentencias los organizadores y miembros de la red que conducía el exmagistrado, así como su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento.
A continuación, la sentencia completa: