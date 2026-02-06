6 de febrero de 2026 - 23:30

El fallo completo con las condenas para Walter Bento y todos los responsables de la asociación ilícita

El fallo completo del Tribunal Oral Federal Número 2 que condenó al exjuez federal Walter Bento y a los integrantes de la red que conducía.

Abogados y colaboradores de Walter Bento también recibieron condenas de cárcel. Foto: Ramiro Gómez

Abogados y colaboradores de Walter Bento también recibieron condenas de cárcel. Foto: Ramiro Gómez

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Histórico fallo: una viuda cobró la herencia de su esposo por un audio de Whatsapp que envió antes de morir.

Histórico fallo: una viuda cobró la herencia de su esposo por un audio de Whatsapp que envió antes de morir

Por Redacción Sociedad
Mariano Fragueiro Frías (en el centro) junto a los otros abogados del exjuez Walter Bento. Foto: Ramiro Gómez.

El jefe de los abogados de Walter Bento sorprendió con una declaración tras la sentencia

Por Redacción Política

Bento fue sentenciado además, según la letra del fallo con inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 540.846.159 pesos.

Pero además, recibieron duras sentencias los organizadores y miembros de la red que conducía el exmagistrado, así como su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento.

A continuación, la sentencia completa:

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pablo Quirno, canciller de Argentina 

Quirno dijo que Argentina busca flexibilidad del Mercosur tras el acuerdo comercial con Estados Unidos

Por Redacción Política
El exjuez federal Walter Bento escucha a la jueza Gretel Diamante leer su condena a 18 años de prisión. 

Sentencia histórica: condenaron al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión por delitos de corrupción

Por Martín Fernández Russo
La CGT marchó por el Día del Trabajador.

La CGT convoca a una movilización al Congreso contra la reforma laboral y descartó un paro general

Por Redacción Política
El exjuez federal Walter Bento conocerá cuantos años de prisión deberá afrontar. 

Juicio histórico: la defensa de Walter Bento pidió la pena mínima y la prisión domiciliaria

Por Martín Fernández Russo