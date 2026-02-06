El jefe de los abogados de Walter Bento sorprendió con una declaración tras la sentencia

Tras la dura condena del Tribunal Oral Federal Número 2 contra el exjuez federal Walter Bento , su equipo de abogados defensores habló con los periodistas en el ingreso a los tribunales federales de Mendoza .

El fallo completo con las condenas para Walter Bento y todos los responsables de la asociación ilícita

A pesar de que el juicio duro más de dos años y medio, Mariano Fragueiro Frías , quien está al frente de ese equipo, sostuvo: "Esto recién empieza" . Y explicó las razones de esta frase: "Vamos a recurrir a Casación, la Corte y a las instancias internacionales".

Sereno , a pesar del resultado del proceso, Fragueiro Frías sostuvo que "hay que respetar las decisiones de la Justicia porque si no sería todo un caos" y prometió que revisará si se equivocó "en algo" para corregirlo en las próximas instancias de reclamo.

El juicio histórico contra el exjuez Bento atravesó este viernes su audiencia final con el dictado de la pena de 18 años de prisión , debido a que fue declarado culpable de conducir desde el seno de tribunales una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales y por lavar dinero proveniente de esas maniobras, entre otros delitos. Además le aplicarán una multa de 540 millones de pesos.

Bento está preso desde noviembre de 2023 en el marco del histórico proceso judicial que finalizó este viernes. Al final, la pena de 18 años de cárcel se correspondió con el pedido del Ministerio Público Fiscal

Por su lado, Marta Boiza, la esposa del exjuez magistrado, fue condenada a 6 años de prisión y una multa de 346 millones de pesos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.

En tanto, uno de los hijos de la pareja, Nahuel Bento, recibió una pena de 5 años de cárcel y multa de 16 millones de pesos.

Por su lado, el abogado Luciano Ortego, uno de los organizadores de la asociación ilícita, fue condenado a 8 años de prisión. Jaime Alba, otro de ellos, recibió 7 años de cárcel.

Se anunció además que Bento sufrirá el decomiso de propiedades y vehículos vinculados a los actos de corrupción.

La presidenta del TOF2, Gretel Diamante, afirmó el martes que las acciones de Bento constituyeron un “paradigma de corrupción”. “La jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento. Su rol fue central y excluyente, ya que en su condición de juez detentaba el poder decisorio final sobre la libertad, el estado procesal y el destino judicial de las personas involucradas en las causas”, afirmó.

La jueza indicó que Bento, desde su posición de líder, “definía las estrategias, autorizaba los beneficios, fijaba los montos a cobrar y ordenaba el curso de las maniobras”. Y detalló los roles de la red de personas que acataba y cumplía con aquellas órdenes, quienes recibieron diversas penas.