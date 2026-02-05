Entre lágrimas, Walter Bento pidió por la prisión domiciliaria y lanzó: "La vida es un círculo y todo vuelve"

El exjuez federal condenado por corrupción declaró por última vez, en el marco del juicio de cesura en el que el Tribunal resolverá los años de cárcel.

El megajuicio histórico contra el exjuez federal Walter Bento, declarado culpable por varios delitos de corrupción, tiene hoy su penúltima audiencia. El Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, escuchará este jueves el pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y luego dará paso a la defensa para que solicite sus cargos, con la posibilidad de presentar testigos y pruebas acordes, con previa admisión de las juezas. Mañana será la sentencia definitiva.

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego Este minijuicio no implica discutir culpabilidades sino concretamente cuántos años de prisión deberán enfrentar los que ya fueron declarados responsables penales de sus actos. En el caso del exjuez Bento afronta una escala de penas que oscila entre 5 y 50 años de cárcel.

Esto debido a que, según el fallo del TOF2, fue declarado culpable "por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo por ocho hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real entre sí -en relación a los casos N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10- en concurso real con el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autor, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y por haberlo cometido en ejercicio u ocasión en su carácter de funcionario público; en concurso real con el delito de falsedad ideológica por dos hechos en concurso real entre sí -estos tres últimos delitos en grado de coautor- y, a su vez, en concurso real con el delito de ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba, en carácter de autor.

El adelanto de la fiscalía En la audiencia de este miércoles, los abogados de la familia Bento solicitaron una decena de testigos, pericias de salud mental y diversa documentación, vinculadas tanto a la situación de detención del exjuez como a la de su esposa, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, quienes se encuentran en libertad pero fueron hallados culpables por lavado de activos.

Los requerimientos deberán ser contestados por el MPF al inicio de este jueves y luego el TOF resolverá. El fiscal Velasco (Procelac) adelantó la postura de la parte acusatoria con un anticipo clave: no solicitarán modificar el estado de libertad de quienes actualmente se encuentran libres, ni la situación de las personas detenidas.