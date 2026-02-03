El clan de Walter Bento: el Tribunal detalló cómo operó el sofisticado lavado de dinero de su grupo familiar

Dante Vega, la investigación sobre Bento y el dato que explica algunas ausencias

"Paradigma de corrupción": declararon culpable al exjuez Bento por dirigir una red que cobraba coimas y por lavado de dinero

Antes de leer el veredicto para cada uno de los 33 imputados de la megacausa , la jueza Gretel Diamante explicó los principales fundamentos de la sentencia y comenzó sorpresivamente por el delito de lavado de activos, a los que graficó como la "síntesis más elocuente" del destino de los fondos conseguidos a través de los delitos de cohecho que "se tuvo por acreditados como delitos precedentes, en particular en relación a Walter Bento".

La jueza detalló como fue el accionar de cada uno de los miembros del clan Bento, empezando por el exjuez como cabeza de la banda; siguiendo por su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento (todos juzgados por lavado). Incluso señaló que el exmagistrado utilizó también a su hijo con discapacidad para camuflar fondos ilícitos.

"El tribunal tiene por acreditado que los integrantes sostuvieron durante un prolongado período un entramado familiar , destinado a incorporar al circuito económico formal activos provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización combinada de diversas formas clásicas de lavado de activos", sostuvo la jueza Diamante.

Y advirtió que "la investigación permitió reconstruir una secuencia continua de actos jurídicos, financieros y registrales, que apreciados en su conjunto, revelan una operatoria orientada a ocultar y disimular el origen ilícito de los fondos. Integrandolos así al patrimonio familiar bajo una aparencia de legalidad".

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.21.34 El Tribunal Oral Federal Nº 2 leyó la sentencia contra los acusados en el megajuicio contra Walter Bento Ramiro Gómez / Los Andes

A continuación, el detalle del accionar de cada uno de los integrantes en el lavado de activos, según el Tribunal Oral Federal Nº 2.

Walter Bento

"Walter Bento ocupó una posición nodal dentro del esquema. No solo fue la fuente principal del dinero ilícito, sino también quien diseñó, supervisó y coordinó las maniobras.

Su conocimiento técnico derivado de su desempeño como juez, se tradujo en una operación sofistifacada capaz de activar y anticipar controles y fragmentar riesgos. Aun cuando en numerosos casos no figuró como titular registral de los bienes, su intervención fue determinante. Seleccionó oportunidades de inversión, definió estructura de titularidad y canalizó fondos a través de los integrantes de su núcleo familiar.

Su intervención excedió largamente la realización de actos aislados y se proyectó en una planificación sostenida, que le permitió anticipar los controles formales y diseñar una estructura patrimonial destinada a reducir su participación directa.

Así seleccionó de manera deliberada a los integrantes del núcleo familiar, que aparecerían como titulares registrales de los bienes, asignandoles funciones diferenciales dentro del esquema. Esta modalidad permitió reducir la exposición directa de su patrimonial y eludir controles reforzados.

Walter Bento El exjuez federal Walter Bento escucha la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2. Ramiro Gómez / Los Andes

Es interesante observar sus movimientos en el tiempo y como se fue ajustando de manera deliberada al ritmo del endurecimiento del marco normativo y al marco del control estatal. Se puede ir advirtiendo de que manera Bento fue sofisticando las operatorias intrafamiliares, fragmentando transferencias de bienes, diversificando intervinientes y anticipándose a eventuales alertas y verificaciones, a partir de la incorporación del delito autónomo de lavado de activo, a partir del año 2011.

Ese comportamiento revela un conocimiento acabado de los riesgos y una planificación orientada a neutralizar los controles, preservando su posición personal frente a las consecuencias penales que el propio sistema reforzado comenzaba a imponer.

Al punto total que sabiendo que era el más expuesto del enorme universo del patrimonio familar, Bento aparece en el año 2019 solamente como propietario titular de una camioneta Amarok".

Su esposa Marta Boiza

"Por su lado, Marta Boiza desempeñó un rol activo y sostenido. Su figura fue un vehículo patrimonial primario, concentrando adquisiciones, efectuando donaciones posteriores y realizando cesiones estratégicas.

Las adquisiciones a su nombre, seguidas de donaciones a sus hijos en momentos claves, evidencian una mecánica destinada a dificultar la trazabilidad y justificar incrementos patrimoniales ajenos a ingresos lícitos comprobables".

Walter Bento y su esposa, Marta Boiza. Foto: Los Andes Walter Bento y su esposa, Marta Boiza. Foto: Archivo Los Andes

Luciano Bento

"Con respecto a Luciano Bento, si bien el Ministerio Público Fiscal representado en este tema por la Procelac no formuló acusación en contra suyo, es ineludible aludir a su persona como presta nombre funcional. (NdR: resultó absuelto por falta de acusación fiscal finalmente)

Porque Luciano Bento aparece como uno de los miembros del grupo que pese a ser el que presenta menores valores lícitos, contaba con una cantidad importante de bienes registrados a su nombre, cuyo valor es mayor al de los bienes registrados de su hermano Nahuel, quien claramente contaba con mayores ingresos lícitos, en su condición de funcionario como secretario judicial.

Esta contradicción constituye uno de los indicadores más elocuentes de la maniobra. Su rol fue funcional al esquema en el que aparece como titular aparente de bienes conseguidos con fondos ajenos. La utilización de su persona permitió fragmentar patrimonio y generar una apariencia de autonomía económica inexistente. Es el engranaje más visible del sistema de registración fraudulenta".

Nahuel Bento

"El accionar que él explicó da cuenta que participó tanto en adquisiciones propias tanto como en operaciones cruzadas, dentro del grupo familiar. Intervino en transferencias sucesivas de vehículos y en contratos aparentes, contribuyendo a la circulación de activos dentro del grupo.

Cumplió un rol relevante en esa dinámica de circulación intrafamiliar de bienes. Las transferencias sucesivas de vehículos y las operaciones cruzadas con su hermano formaron parte de una estrategia orientada a fragmentar la trazabilidad del dinero y a intentar darle apariencia de legalidad a los fondos provenientes del delito.

A la vez asumió un rol protagónico en alguno de los negocios, en los cuales se constataron tipoologías propias del lavado, como fueron los casos de las operaciones ligadas a los fideicomisos Il Mercato y Bosques de Mayo. En donde hubo utilización de efectivo en grandes sumas, subvaluación y registración fraudulenta".

Nahuel Bento-Walter Bento-Luciano Bento Nahuel Bento (primero) al lado de su padre Walter Bento y su hermano Luciano B. Ramiro Gómez / Los Andes

Incluyeron a su hijo con discapacidad

"En este entramado no dejaron afuera a su hijo con discapacidad. Pusieron bienes a su nombre, consagrándolo propietario de bienes, vehículos, locales comerciales, usufructuario de rentas por alquiler, lo inscribieron en Afip.

Todo bajo la administración y disposición de su padre, constituido como curador. Su situación personal fue instrumentalizada para justificar titularidades. La administración real de los bienes a manos de Walter Bento refuerza que su inclusión en el esquema responde a razones funcionales y no patrimoniales".

El uso permanente de dinero en efectivo

"En todos estos escenarios se advierten indicadores de lavado de activos. Todo el grupo familiar hizo uso sistemático de dinero en efectivo, que constituyó una de las herramientas centrales de las maniobras, que permitieron eliminar trazabilidad, evitar registros bancarios y dificultar la reconstrucción del flujo financiero.

Las extracciones reiteradas, la tenencia de dinero significativa en el domicilio y la cancelación de operaciones relevantes en efectivo, evidencia una decisión conciente de operar fuera del sistema financiero formal.

A la vez la subvaluación de bienes adquiridos y la sobrevaluación de bienes enajenados permitieron justificar ganancias aparentes y explicar incrementos patrimoniales. Esta técnica se combinó con una subrogación constante, transformando bienes en otros de manera sucesiva, que operó como un mecanismo de borrado progresivo del rastro original del dinero".