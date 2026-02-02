"No se juzgó por actos, sino por apellido": los hijos de Walter Bento también dieron sus palabras finales

Este lunes el Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante , escuchó las palabras finales de varios de los acusados del megajuicio por corrupción que tiene a Walter Bento como principal imputado . Sus dos hijos, imputados por el delito de lavado de activos, también hicieron uso de su última defensa y afirmaron que se los juzgó por portación de apellido.

La lista de oradores fue por orden alfabético, por lo cual Luciano y Nahuel Bento declararon antes que su padre , quién enfrenta los cargos más importantes, sindicado como líder de una asociación ilícita que operó presuntamente en 15 casos de cohecho.

En tanto los dos hijos del exjuez fueron acusados por el delito de lavado de activos , mientras que su esposa Marta Boiza , también enfrentó juicio por ese delito y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, al momento de pedir responsabilidades penales cuando cerró sus alegatos, le solicitó al TOF Nº 2 la absolución de Luciano Bento particularmente por no haber podido mantener su acusación inicial. Y en cambio, mantuvo los cargos sobre el resto de los integrantes de la familia.

Esta mañana hicieron uso de las palabras finales los dos hijos del exmagistrado, mientras que Boiza apareció conectada vía zoom y evitó defenderse en esta última instancia.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 11.14.38 Marta Boiza se conectó de forma remota en el juicio y evitó dar sus palabras finales. Captura YouTube

Luciano Bento denunció persecución

"No solo quiero comunicarme hacia el tribunal, sino hablar hacia la sociedad que en este momento escucha este debate. Lo que ha sucedido en este juicio no puede ni debe volver a repetirse", comenzó diciendo el hijo menor de Bento, quién advirtió que sufrió cuadros de depresión y hasta "pensamientos para nada buenos" durante los cinco años de la causa.

"Esto comenzó sin que siquiera se realizara una pericia contable que analizara el origen real de mis bienes. Es decir, se me imputó y se me procesó sin que se me realizara una pericia contable", señaló.

Y afirmó que "hoy, después de tantos años de exposición pública y de daño personal y familiar, el propio proceso fue claro y contundente. Tanto el perito oficial como los peritos de parte, incluidos los de la fiscalía, determinaron que mis bienes fueron adquiridos de manera legal y lícita".

"Esta verdad que hoy es indiscutible, lamentablemente llegó cuando el daño ya estaba causado. Quiero ser claro en un punto: mis bienes son legales y no porque haya sido manipulado, sino por haberlos conseguido de manera lícita, de forma transparente y conforme a derecho", comentó.

Luciano Bento Luciano Bento, hijo del exjuez federal Walter Bento. El único integrante que logra ser absuelto hasta ahora. Archivo Los Andes

Y entonces, apuntó: "Sin embargo, en este proceso no se me juzgó por mis actos, sino por mi apellido. Y no fui el único, también está el caso de mi hermano, que está acusado exactamente por los mismos hechos que yo, encontrándose en la misma situación y con los bienes adquiridos de la misma manera legal y lícita".

"Esto dejó en evidencia algo que como sociedad no se puede permitir ni aceptar y es que la responsabilidad penal es personal. Porque cuando se persigue a personas por su nombre o apellido, vínculos o lo que sea, se deja de hacer justicia y se comienza a causar un daño irreparable".

Y cerró: "Confío en que este tribunal va a dictar una sentencia justa, basada en pruebas y no en prejuicios. Deseo que esta causa sirva como ejemplo para que nunca más se repita una persecución como la que en este debate hubo".

La última defensa de Nahuel Bento

A su turno, Nahuel Bento remarcó que confía “en la decisión que van a tomar” las juezas y advirtió que hubo cambios de argumentos de la fiscalía en cuanto a su acusación, en pleno debate.

“Cuando me senté a declarar frente a ustedes en la audiencia indagatoria, recolecté todos los argumentos acusatorios que había valorado el Ministerio Público para acusarme y fui defendiéndome de cada uno de ellos, en relación a cada hecho, junto con la prueba obrante en el expediente”, señaló.

Y explicó: “Yo demostré que no había una pericia contable y que la Cámara solo se había referido a dichos de la fiscalía y, en virtud de eso, me habían elevado a juicio sin resolver el pedido de sobreseimiento que yo había hecho”.

“Cuando llegó el momento de los alegatos de la fiscalía, lo que advertí es que buscaron nuevos argumentos en relación a los hechos, y eso sucedió porque yo me defendí de cada uno de ellos con la prueba obrante en la causa”, sostuvo.

Walter Bento-hijos-juicio (1) Nahuel Bento, al lado de su padre Walter Bento, en la audiencia del juicio por corrupción. Daniel Caballero / Los Andes

Y remarcó: “Quiero dejar de resalto que la investigación patrimonial en esta causa iba desde el año 2010 al 2020 y el Ministerio Público Fiscal, al momento de los alegatos, solicitó pena por enriquecimiento ilícito en relación al año 2008”.

“En cuanto al delito de lavado, el Ministerio Público no pudo mostrar una trazabilidad ni montos precisos; al día de hoy no sé de qué me tengo que defender”, manifestó.

Y completó: “El Ministerio Público desconoció la declaración de la contadora, que dijo acá que estaba todo justificado. Obviamente eso es para atacar el bien a través de mi padre. Fuera de eso, recalcar que confío en el tribunal y quedo a la espera de la sentencia”.