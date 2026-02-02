2 de febrero de 2026 - 18:29

Venezuela liberó al argentino Gustavo Rivara tras su detención arbitraria

El Gobierno nacional confirmó la liberación del argentino, que ya se encuentra en Colombia, y reclamó por los otros detenidos: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional confirmó este lunes la liberación del ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara, quien se encontraba detenido de manera arbitraria en Venezuela, y aseguró que ya se encuentra bajo asistencia de las autoridades argentinas.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien informó que Rivara se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde recibió acompañamiento consular y se le emitió la documentación personal correspondiente.

“Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación”, dijo Quirno en la red X.

Pablo Quirno confirmó la noticia

“En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, expresa la nota del canciller argentino.

La Cancillería “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo”, agrega.

“El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, destaca la nota oficial.

Bullrich: “Faltan Gallo y Giuliani”

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich manifestó en X: “¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana”. Puso de relieve que “aún faltan Nahuel (Gallo) y Germán (Giuliani), y tienen que ser todos los presos políticos”.

“En ese sentido estamos trabajando”, remarcó Bullrich.

