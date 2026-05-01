Atraparon en Venezuela a la mujer que asesinó a la modelo mexicana

La mujer que asesinó a su nuera en el barrio de Polanco en México fue detenida este jueves en Venezuela , tras una notificación roja de la Interpol. La mujer, identificada como Erika María “N”, se encuentra bajo custodia de la policía venezolana y será extraditada a México en los próximos días.

"Se informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María “N”, probable responsable del feminicidio de una mujer de 27 años, cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo", informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de un comunicado.

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Según señalaron las autoridades, se iniciará una investigación para establecer la participación de la detenida en el crimen de Carolina Flores.

El 17 de abril, tras presentarse la denuncia, un juez emitió una orden de aprehensión contra Erika María Herrera , y la Fiscalía General de la República (FGR) gestionó una notificación de alerta roja en Interpol para su búsqueda internacional. Según informaron fuentes policiales, debido al trabajo de las autoridades venezolanas, se localizó a la mujer. "La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país , en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México ", señalaron.

El crimen

La exreina de belleza de Baja California y modelo, Carolina Flores, fue asesinada el pasado 15 de abril, en un departamento del exclusivo barrio de Polanco. En un video difundido por las redes sociales, se puede observar cómo su suegra, Erika Herrera, la persigue hasta una habitación y le dispara reiteradas veces. Según trascendió, la victima recibió disparos en el pecho y en la cabeza.

Embed “Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

En el video, también se observa a la pareja de Carolina, Alejandro, con su bebé en brazos, preguntando: "¿Qué fue eso?". Tras encontrarse con la impactante escena del crimen, exclama: "¿Qué hiciste mamá?". A lo que la madre respondió de forma fría: "Nada, me hizo enojar". El hombre, sin mostrarse alterado, le reprocha: "¿Qué te pasa? Es mi familia". "Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó", replicó la mujer.

En el expediente Herrera está señalada como la presunta autora del ataque. La madre de la víctima, llamada Reyna Gómez Molina, reveló en declaraciones televisivas que fue el propio Alejandro quién le avisó sobre el crimen un día después de los hechos porque, según le explicó, decidió esperar para cuidar al bebé de ocho meses.