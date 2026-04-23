"¿Qué hiciste mamá?": una modelo mexicana fue asesinada por su suegra y quedó todo grabado.

Una modelo, exreina de la belleza de Baja California, fue asesinada a tiros en su departamento del barrio de Polanco en México por su propia suegra. Las imágenes del hecho se viralizaron en redes y generó conmoción en el país.

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Según el registro fílmico, Carolina Flores de 23 años fue asesinada a tiros en el pecho y la cabeza por la mamá de su esposo, quien fue identificada como Erika Herrera. El video muestra el momento en que la víctima ingresa a una habitación de su vivienda y la mujer la sigue con pistola en mano.

Tras perseguirla, se escuchan varios disparos y gritos desesperados. Segundos después aparece Alejandro, la pareja de Carolina e hijo de Erika, con su bebé en brazos preguntando: "¿Qué fue eso?". Tras encontrarse con la impactante escena del crimen, exclama: "¿Qué hiciste mamá?". A lo que la madre respondió de forma insólita: "Nada, me hizo enojar". El hombre, sin mostrarse alterado, le reprocha: "¿Qué te pasa? Es mi familia".

“Q HICISTE MAMÁ!?” Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera. Ahí la mató. Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco. Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar. El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz

"Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó", replicó la mujer. El asesinato ocurrió el pasado 15 de abril, pero la viralización de las imágenes hizo que el caso llegara a portales de noticias de todo el mundo.

"Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó", replicó la mujer. El asesinato ocurrió el pasado 15 de abril, pero la viralización de las imágenes hizo que el caso llegara a portales de noticias de todo el mundo.

La causa

La causa

En el expediente Erika Herrera está señalada como la presunta autora del ataque. La madre de la víctima, llamada Reyna Gómez Molina, reveló en declaraciones televisivas que fue el propio Alejandro quién le avisó sobre el crimen un día después de los hechos porque, según le explicó, decidió esperar para cuidar al bebé de ocho meses.

carolina flores Las imágenes del crimen se viralizaron en redes y el caso genera conmoción en México.

Luego le dijo que le dejó videos grabados con indicaciones sobre la alimentación ante la posibilidad de quedar detenido y que su hijo sea enviado a un hogar dado que por la tardanza de la denuncia, la principal sospechosa se encuentra prófuga de la justicia.

"Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’", reveló sobre la conversación.

carolina flores 2 La joven había sido mamá hace poco tiempo. Gentileza

"¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’. Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico ‘no le ha hecho de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que son para mí normales”, continuó su relato.

"Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?’, y él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’", reveló sin dar más detalles.