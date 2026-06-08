Ni mampara ni escalón en el baño: así es la ducha que reemplazará al modelo tradicional en 2026

Este formato elimina el escalón de entrada y la mampara tradicional, requiriendo un sistema de drenaje especializado y un suelo con inclinación precisa para evitar filtraciones.

Las mamparas y el escalón en el baño pasaron de moda. Esto es lo que se usará en las casas en 2026.

El diseño de baños enfrenta una transformación radical hacia 2026. Los interioristas coinciden en que el plato de ducha tradicional tiene los días contados, siendo reemplazado por el modelo italiano o walk-in. Esta tendencia busca eliminar barreras arquitectónicas, como desniveles y mamparas, para integrar la zona de agua como una continuación del suelo.

La principal característica de la ducha italiana es la ausencia de un receptor físico independiente. Al estar integrada totalmente en el pavimento del baño, se eliminan los riesgos de tropiezos causados por el escalón o desnivel habitual de los modelos antiguos. Además, la eliminación de la mampara fija reduce la acumulación de residuos y cal, simplificando las tareas de limpieza.

image Desafíos técnicos de la instalación integrada y el efecto de amplitud Para que este sistema funcione sin inundar el resto del cuarto de baño, es imprescindible ejecutar una obra con un suelo ligeramente inclinado y un sistema de drenaje altamente eficiente. Aunque algunos usuarios temen que el agua se desborde, la clave reside en una nivelación técnica exacta. El uso del mismo tipo de losa o baldosa en toda la superficie genera una sensación de amplitud visual que hace que los aseos parezcan considerablemente más grandes.

Sin embargo, esta evolución hacia la continuidad estética no está exenta de obstáculos. A diferencia del plato de ducha estándar, valorado por su bajo costo y facilidad de colocación, el modelo italiano requiere una inversión económica superior y un espacio más holgado para garantizar la comodidad del usuario. La reforma implica necesariamente intervenir en la estructura del suelo para empotrar el desagüe y asegurar una correcta impermeabilización de la zona.

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Una inversión en accesibilidad A pesar del mayor desembolso inicial, los expertos destacan que esta modificación no es un capricho pasajero, sino un avance hacia hogares más accesibles. La arquitectura doméstica actual favorece estas superficies fluidas que eliminan obstáculos visuales y físicos. Si la instalación técnica es posible y se dispone del presupuesto necesario, el cambio hacia la ducha italiana representa la mejora más significativa en la eficiencia y modernidad del aseo contemporáneo.