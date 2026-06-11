Canadá activa evacuaciones de emergencia mientras Dubái, Doha y Beirut quedan bloqueadas por la crisis en Oriente Medio

El gobierno canadiense habilitó canales de emergencia por WhatsApp y Signal para gestionar la salida prioritaria de turistas atrapados en Doha, Dubái y Beirut.

Canadá elevó el nivel de alerta para todo Oriente Medio a principios de junio de 2026. La medida responde a una inestabilidad regional creciente que ha provocado el cierre del espacio aéreo y la cancelación repentina de vuelos comerciales. El gobierno urge a sus ciudadanos a evitar la región y facilita rutas de evacuación.

La advertencia abarca destinos clave como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano e Israel. Aunque ciudades como Dubái o Doha suelen considerarse centros seguros, la actual tensión geopolítica ha transformado estos puntos de conexión en zonas de bloqueo para miles de viajeros. En Irán e Irak, la restricción es total debido a riesgos de ataques contra infraestructura estratégica y cierres de fronteras sin previo aviso.

image Ciudadanos canadienses atrapados: la crisis en el terreno Muchos ciudadanos canadienses se encuentran actualmente en hoteles y áreas de tránsito sin opciones claras para regresar a casa por la falta de espacio aéreo disponible. El cierre de fronteras y los toques de queda inesperados en países como Irak han complicado aún más la movilidad, dejando a los turistas en situaciones de aislamiento en ciudades como Bagdad y Erbil.

Para enfrentar esta crisis, el gobierno canadiense implementó una red de seguridad multifacética. Esto incluye evacuaciones aéreas guiadas desde ciudades principales y la asignación prioritaria de asientos en los pocos vuelos comerciales y chárter disponibles. Además, se están agilizando las renovaciones de pasaportes y tarjetas de residencia de emergencia para permitir tránsitos rápidos hacia terceros países seguros.

image Evacuaciones guiadas y soporte diplomático 24/7 La asistencia no se limita a las embajadas físicas. Asuntos Globales Canadá mantiene canales abiertos las 24 horas a través de SMS, WhatsApp y Signal para ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre zonas seguras y rutas de transporte. Incluso se ha coordinado alojamiento temporal seguro cerca de aeropuertos para quienes esperan una salida inminente. En lugares de conflicto activo, como Siria, se facilita la orientación para atravesar controles de carretera y llegar a centros de evacuación.