Descubrimiento en Dinamarca tiene más de 100 años y esconde una fortuna valuada en cientos de miles de dólares

La colección recuperada incluye billetes daneses y marcos alemanes de la época de la hiperinflación, conservados bajo una capa de hollín en una caja de hierro.

Un albañil descubrió un tesoro en la chimenea de la casa que estaba refaccionando en Dinamarca.

Durante la renovación de una villa de 1908 en Skørping, Dinamarca, un albañil descubrió una caja fuerte artesanal oculta tras una chimenea original. El compartimento contenía billetes daneses y alemanes del período de entreguerras valorados en más de 690.000 coronas. El hallazgo revela el miedo financiero de una época marcada por la inestabilidad bancaria.

El albañil, que trabajaba en la estructura de la casa, inicialmente confundió la caja con un ladrillo mal colocado antes de notar el borde metálico y una cerradura antigua. La caja de hierro estaba fijada con pernos y protegida por una capa de hollín que la hacía parecer una parte deforme de la mampostería original. Al abrirla, los presentes describieron un aroma a papel antiguo, seco y metálico que había permanecido sellado por décadas.

image ¿A quién pertenece legalmente el dinero hallado en la propiedad? A diferencia de otros objetos arqueológicos, en Dinamarca el papel moneda no se considera propiedad del Estado por defecto. Al estar integrado en la estructura del edificio, el dinero pertenece legalmente al dueño de la propiedad. No obstante, el albañil y el propietario decidieron gestionar el descubrimiento de forma ejemplar, acordando una distribución justa y recurriendo a una casa de subastas profesional para su tasación y venta transparente.

La colección recuperada es caótica pero está bien conservada. Incluye fajos de billetes atados con cuerdas, ejemplares de 10, 50 y 100 coronas de la Nationalbank danesa, y billetes alemanes de la Reichsbank con denominaciones de millones, típicos de la hiperinflación. Según los numismáticos, el valor de 690.000 coronas se debe a la nitidez inusual de las piezas danesas y al contexto histórico que los coleccionistas valoran altamente.

image ¿Por qué los ahorristas ocultaban dinero en las paredes durante los años 20 y 30? El escondite en el corazón de la chimenea no fue casual. Durante las décadas de 1920 y 1930, la desconfianza en los sistemas financieros convirtió al efectivo en un recurso de seguridad física. Los ahorristas preferían el calor y la sequedad de las paredes de ladrillo sobre la incertidumbre bancaria. Entre los billetes apareció una nota manuscrita con el mensaje "por seguridad", confirmando el temor que impulsó a los antiguos dueños a ocultar su patrimonio.

El proceso de recuperación exigió detener las obras y evitar el contacto directo con la humedad para no depreciar las piezas. Una parte de los fondos obtenidos en la subasta se destinará ahora a restaurar los detalles originales de la propia villa, como las baldosas y la chimenea que actuó como guardiana del tesoro durante más de un siglo.