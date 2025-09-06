Un tesoro del pasado: la historia viral de un joven que encontró su niñez en viejos VHS

Un joven halló una caja llena de VHS de su infancia y descubrió un emotivo regalo de su madre: notas que lo transportaron a sus recuerdos más preciados.

La historia viral de un joven que encontró su niñez en viejos VHS

En un mundo dominado por lo digital, un joven de 22 años encontró un tesoro olvidado que lo transportó de inmediato a su niñez. Al revisar unas viejas cajas en su casa, se topó con una colección de VHS de sus películas favoritas de la infancia, un hallazgo que a simple vista no parecía tener nada de especial. Sin embargo, al abrirlas, encontró un acto de amor de su madre que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En cada una de las cajas que guardaban las películas, su madre había dejado pequeñas notas escritas a mano, cada una narrando un recuerdo íntimo de los momentos que el joven había vivido cuando veía las cintas. “Fue un regalo de tu abuela antes de que falleciera. La veían juntos siempre que venía a casa”, decía una de las notas pegada enla caja de una de las sprimeras películas de Pixar:"Bichos", resumiendo la unión de tres generaciones en un solo recuerdo.

Otra de las notas, pegada a la caja de la película Bambi decía: "Me preguntaste que si yo también iba a morir algún día y estuviste llorando toda la noche", relataba la madre, capturando la honestidad de la infancia frente a la comprensión de la vida y la muerte.

La madre también dejó constancia de las divertidas manías de su hijo. Junto a Toy Story, otra nota revelaba: “Después de verla siempre hablabas con tus juguetes”.

En el VHS de "Pokemon" se escondía una anécdota tierna y graciosa a la vez: "La veías todo el rato, tu padre estaba harto y quería escondértela, pero nunca lo dejé".