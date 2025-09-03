3 de septiembre de 2025 - 19:04

A sala llena, Fernando G. Toledo presentó "Cruz y ficción" en Los Andes

El poeta, narrador y periodista mendocino compartió su nuevo libro de ensayos y artículos en el marco del ciclo Los Andes Casa Histórica. La velada incluyó música en vivo y un diálogo con Rubén Valle.

El hall de Diario Los Andes colmado de público durante la presentación de “Cruz y ficción”.

Organizado por Los Andes Casa Histórica y con el apoyo de la Municipalidad de San Martín, ayer se llevó a cabo la presentación de “Cruz y ficción”, el más reciente libro del poeta, narrador y periodista Fernando G. Toledo, editado por Libros de Piedra Infinita.

La obra reúne 25 artículos y ensayos publicados entre 2000 y 2025, en una edición ampliada y corregida de la primera versión digital lanzada en 2021.

Una velada íntima y cultural

El cálido marco de una sala colmada acompañó la voz del autor y la música de Charly Giordano.

El encuentro tuvo lugar en el hall de Diario Los Andes, a sala llena, y se desarrolló mediante un diálogo ameno y profundo entre el autor y el periodista Rubén Valle, quien ofició de presentador.

La apertura estuvo a cargo del músico Charly Giordano, que con su guitarra aportó climas musicales a distintos pasajes de la velada. Luego, Pablo Dellazoppa dio la bienvenida e invitó a los asistentes a “sumergirse en el viaje de recuperar la memoria histórica”, propósito tanto de esta presentación como del ciclo que impulsa la casa histórica del diario.

Por su parte, Marcelo Ortega, presidente de FilmAndes y coordinador del ciclo, agradeció la masiva concurrencia y el entusiasmo por “escuchar a hacedores en el contexto de la prestigiosa casa histórica de Los Andes”.

Reflexiones del autor

En un ambiente íntimo, Valle leyó uno de los ensayos incluidos en el libro y abrió el diálogo con Toledo, quien compartió el trasfondo de esta publicación: “Pensar no es solo para uno; hay algo de esa visión que no está completa para el otro. En tiempos en que la inteligencia es artificial y más rápida, pensar por uno mismo es lo más revolucionario”, afirmó el autor.

El autor Fernando G. Toledo y el periodista Rubén Valle compartieron un diálogo profundo que recorrió los ejes de “Cruz y ficción”.

Consultado sobre la estructura de la obra, Toledo explicó que la compilación se divide en cuatro partes:

  • Sobre escritura y música.
  • Retratos de personajes relevantes de la literatura, el cine y la música.
  • Ensayos filosóficos y polémicos sobre temas de actualidad.
  • Reflexiones sobre la religión, que el autor definió como “la más compleja”, escrita desde su visión de ateo confeso.

El autor también manifestó su preocupación por el cuidado de la lengua: “No se trata de marcar opinión, sino de marcar posición. Escribir sobre lo que interesa nos obliga a ser cercanos a la gente. Eso es tender puentes, y es la primera lección del periodismo”.

Rubén Valle y Fernando Toledo, colegas y protagonistas de la velada.

Los amigos también dijeron presente: Jaime Correa y Miguel García Urbani acompañaron la presentación del libro.

Ernesto Suárez tampoco quiso perderse este recorrido de historia y memoria.

Rubén Valle, Alfredo Lafferriere, director de Cultura de San Martín y Fernando Toledo.

Amigos y fans de la obra de Toledo: Fausto Alfonso, Verónica Oyanart y Carolina Baroffio.

La familia que acompaña: Delfina, Luz, y Romina Arraráz.

El autor emocionado por esta gran logro.

Un encuentro cultural con público entusiasta, en el marco del ciclo Los Andes Casa Histórica.

El valor simbólico de la casa histórica

Toledo destacó el significado de presentar el libro en Diario Los Andes:

“Estar en este espacio que fue recorrido por Antonio Di Benedetto tiene un valor simbólico enorme y es inspirador. Hay lugares que permiten que el maridaje entre periodismo y literatura surja naturalmente”.

Toledo destacó el significado de presentar el libro en la Casa histórica de Los Andes.

El encuentro concluyó con una dinámica especial: Valle propuso una serie de preguntas generadas a través de ChatGPT, que Toledo respondió con fluidez y humor. Finalmente, el autor leyó un capítulo de “Cruz y ficción” y cerró la velada interpretando una melodía al piano, gesto que reforzó el clima de cercanía y celebración cultural.

