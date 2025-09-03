A sala llena, Fernando G. Toledo presentó "Cruz y ficción" en Los Andes

Organizado por Los Andes Casa Histórica y con el apoyo de la Municipalidad de San Martín, ayer se llevó a cabo la presentación de “Cruz y ficción”, el más reciente libro del poeta, narrador y periodista Fernando G. Toledo, editado por Libros de Piedra Infinita.

La obra reúne 25 artículos y ensayos publicados entre 2000 y 2025, en una edición ampliada y corregida de la primera versión digital lanzada en 2021.

El encuentro tuvo lugar en el hall de Diario Los Andes, a sala llena, y se desarrolló mediante un diálogo ameno y profundo entre el autor y el periodista Rubén Valle, quien ofició de presentador.

El cálido marco de una sala colmada acompañó la voz del autor y la música de Charly Giordano.

La apertura estuvo a cargo del músico Charly Giordano, que con su guitarra aportó climas musicales a distintos pasajes de la velada. Luego, Pablo Dellazoppa dio la bienvenida e invitó a los asistentes a “sumergirse en el viaje de recuperar la memoria histórica”, propósito tanto de esta presentación como del ciclo que impulsa la casa histórica del diario.

Por su parte, Marcelo Ortega , presidente de FilmAndes y coordinador del ciclo, agradeció la masiva concurrencia y el entusiasmo por “escuchar a hacedores en el contexto de la prestigiosa casa histórica de Los Andes”.

Reflexiones del autor

En un ambiente íntimo, Valle leyó uno de los ensayos incluidos en el libro y abrió el diálogo con Toledo, quien compartió el trasfondo de esta publicación: “Pensar no es solo para uno; hay algo de esa visión que no está completa para el otro. En tiempos en que la inteligencia es artificial y más rápida, pensar por uno mismo es lo más revolucionario”, afirmó el autor.

Consultado sobre la estructura de la obra, Toledo explicó que la compilación se divide en cuatro partes:

Sobre escritura y música.

Retratos de personajes relevantes de la literatura, el cine y la música.

Ensayos filosóficos y polémicos sobre temas de actualidad.

Reflexiones sobre la religión, que el autor definió como “la más compleja”, escrita desde su visión de ateo confeso.

El autor también manifestó su preocupación por el cuidado de la lengua: “No se trata de marcar opinión, sino de marcar posición. Escribir sobre lo que interesa nos obliga a ser cercanos a la gente. Eso es tender puentes, y es la primera lección del periodismo”.

El valor simbólico de la casa histórica

Toledo destacó el significado de presentar el libro en Diario Los Andes:

“Estar en este espacio que fue recorrido por Antonio Di Benedetto tiene un valor simbólico enorme y es inspirador. Hay lugares que permiten que el maridaje entre periodismo y literatura surja naturalmente”.

El encuentro concluyó con una dinámica especial: Valle propuso una serie de preguntas generadas a través de ChatGPT, que Toledo respondió con fluidez y humor. Finalmente, el autor leyó un capítulo de “Cruz y ficción” y cerró la velada interpretando una melodía al piano, gesto que reforzó el clima de cercanía y celebración cultural.