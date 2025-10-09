9 de octubre de 2025 - 17:09

Un autor casi desconocido

Pocos libros del nuevo Premio Nobel de Literatura se pueden hallar en las librerías locales. La mayoría de los libreros está a la espera de que las obras László Krasznahorkai lleguen en los próximos días.

Una imagen de la película de Béla Tarr Sátántangó, de 1985, versión cinematográfica de Tango Satánico, una de las novelas principales de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025.

Una imagen de la película de Béla Tarr Sátántangó, de 1985, versión cinematográfica de Tango Satánico, una de las novelas principales de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025.

Foto:

Por Ariel Búmbalo

La obra de László Krasznahorkai no tiene una difusión considerable en Argentina y menos puntualmente en Mendoza. La mayor parte de su obra ha sido editada en nuestro idioma por la editorial española Acantilado, un sello que se caracteriza por la calidad de su catálogo. Mientras que en Argentina, otra editorial de catálogo exigente como es Sigilo tiene publicados dos únicos títulos de Krasznahorkai: El último lobo y Al norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río. Éstos, justamente, son los que hoy se pueden encontrar en unas pocas librerías mendocinas. En Luddita (San Juan 1014), por ejemplo, tienen ambos títulos, mientras que algo similar ocurre en Cúspide, sobre la calle San Martín. Por su parte, Pilar García Santos, de García Santos libros, señaló a Los Andes que no es un autor muy conocido ni solicitado y que la gente seguramente empezará a preguntar por él a partir de la semana próxima. En Yenny, Antú, SBS y otras librerías locales dicen estar a la espera de que lleguen en estos días los libros del nuevo Premio Nobel.

Leé además

El premio Nobel de Literatura 2025 fue par el escritor húngaro László Krasznahorkai 

Quién es László Krasznahorkai, el escritor húngaro que ganó el Nobel de Literatura 2025

Por Redacción Mundo
Nobel de Química 2025 para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi 

Nobel de Química 2025: tres científicos ganaron por un hallazgo similar al bolso de Hermione en Harry Potter

Por Redacción Mundo

Como quedó señalado el principio, las obras más importantes del húngaro, títulos como Melancolía de la Resistencia y Tango satánico (ambas llevadas al cine por Béla Tarr), están en edición española de Acantilado, y seguramente irán llegando a las librerías locales en las próximas semanas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025

Otorgaron el Nobel de Física 2025 a tres investigadores por sus descubrimientos en mecánica cuántica

Por Redacción Mundo
 Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, ganadores del Nobel de Medicina 2025

El Nobel de Medicina 2025 fue para tres investigadores por sus hallazgos sobre el sistema inmunitario

Por Redacción Mundo
Donald Trump

Donald Trump afirma que no recibirá el Nobel de la Paz y advirtió que será "un gran insulto"

Por Redacción Mundo
Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: Ya está de motos.

Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: "Ya está de motos"

Por Redacción Espectáculos