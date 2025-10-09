Un autor casi desconocido

La obra de László Krasznahorkai no tiene una difusión considerable en Argentina y menos puntualmente en Mendoza. La mayor parte de su obra ha sido editada en nuestro idioma por la editorial española Acantilado, un sello que se caracteriza por la calidad de su catálogo. Mientras que en Argentina, otra editorial de catálogo exigente como es Sigilo tiene publicados dos únicos títulos de Krasznahorkai: El último lobo y Al norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río. Éstos, justamente, son los que hoy se pueden encontrar en unas pocas librerías mendocinas. En Luddita (San Juan 1014), por ejemplo, tienen ambos títulos, mientras que algo similar ocurre en Cúspide, sobre la calle San Martín. Por su parte, Pilar García Santos, de García Santos libros, señaló a Los Andes que no es un autor muy conocido ni solicitado y que la gente seguramente empezará a preguntar por él a partir de la semana próxima. En Yenny, Antú, SBS y otras librerías locales dicen estar a la espera de que lleguen en estos días los libros del nuevo Premio Nobel.