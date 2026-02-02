El Gobierno felicitó a la presidente electa de Costa Rica, nueva referente de la derecha en América

La gestión de Javier Milei destacó los principios y valores democráticos que comparten con el país centroamericano, en particular “el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos”.

El Gobierno nacional expresó su reconocimiento a la presidente electa de Costa Rica, Laura Fernández, luego de su contundente victoria en las elecciones celebradas el domingo, y destacó la continuidad de los vínculos políticos y diplomáticos entre ambos países.

El saludo fue difundido a través de un comunicado oficial de la Cancillería argentina, en el que se felicitó a Fernández por el resultado electoral y al pueblo costarricense por el desarrollo de una jornada cívica calificada como ejemplar, según informó Noticias Argentinas.

En el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la ganadora en los comicios, de 39 años, pertenece al Partido Pueblo Soberano, que representa a la derecha liberal en Costa Rica, lo que convierte a ese país en un aliado ideológico del Gobierno de Javier Milei.

El apoyo de Milei a la nueva presidente de Costa Rica “El Gobierno de la República Argentina felicita a la Presidente electa de la República de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo en las elecciones nacionales celebradas el día de ayer, así como al pueblo costarricense por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo”, indicó el comunicado oficial.

“La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, que sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del Presidente Javier Milei y la Presidente electa Laura Fernández”, expresó la cartera que conduce Pablo Quirno.