Cambios en la reforma laboral y disputa por Ganancias: gobernadores advierten sobre pérdida de recursos

La discusión por la rebaja del Impuesto a las Ganancias se convirtió en el principal punto de disputa entre el Gobierno y los mandatarios provinciales por la reforma laboral dado que en las jurisdicciones no quieren sufrir una merma de sus recursos en 2027, el año electoral donde la gran mayoría buscará renovar su mandato o aspirarán a la presidencia.

El Gobierno negocia cambios en la reforma laboral pero busca blindar la baja de Ganancias

El Gobierno propuso una rebaja de las alícuota de ganancias que deben pagar las empresas a partir de 2026 del 35% a 31,5%; de reducción de las contribuciones patronales; estableció un esquema de IVA anticipada para el nuevo régimen de inversiones para pequeñas empresas (RIMI) y disminuyó las alícuotas de impuestos internos.

Los gobernadores sostienen que este capítulo impositivo tendrá un impacto este año de mas de 3 billones para las provincias , pero el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el impacto fiscal será recién en 2027 y que rondará casi 1,5 billones de pesos.

El Gobierno no quiere ceder en este punto y busca una negociación con los gobernadores , que hasta ahora se mantienen inflexibles porque no quieren que se reduzca la recaudación en un año electoral, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El proyecto establece una reducción las alícuotas del Impuesto a las Ganancias a sociedades para ejercicios fiscales a partir de 2026 del 35% a 31,5% con lo cual impactará recién en el 2027, año en que se eligen autoridades del Poder Ejecutivo y de las provincias.

Otro punto que también permite una rebaja de recaudación es la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que otorga beneficios como la devolución anticipada de IVA y amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos de hasta millones de dólares, con un impacto fiscal del 0,2 % del PBI.

También autoriza la actualización de quebrantos fiscales por inflación, lo que alivia la carga tributaria a futuro si se plantea una suba de la inflación.

Con menor impacto fiscal también se contempla la eliminación de Impuestos Internos para seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves y del 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.

La iniciativa impulsada por el Gobierno prevé una reforma de los aportes a las contribuciones patronales del 18 al 15% en las industrias y las PYMES, como forma para incentivar la creación del empleo registrado.