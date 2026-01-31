El Gobierno negocia cambios en la reforma laboral pero busca blindar la baja de Ganancias

En las vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei ha comenzado a mostrar flexibilidad en la negociación por la reforma laboral , admitiendo que el círculo político está dispuesto a aplicar cambios en el articulado para facilitar su sanción.

Bullrich aseguró que el acuerdo con bloques aliados por la reforma laboral de Milei está "consolidado"

No obstante, existe un punto de conflicto central que la Casa Rosada aspira a blindar: la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades .

El centro de la disputa radica en el costo económico de la medida. Según un informe del diputado Guillermo Michel, la baja proyectada en la recaudación asciende a $3,1 billones (0,3 puntos del PBI) , de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias debido a la Ley de Coparticipación Federal.

Esta situación ha generado una fuerte reticencia incluso entre los gobernadores aliados, quienes priorizan el sostenimiento de las arcas provinciales frente a la intención oficial de bajar impuestos a las empresas.

El recorte no afectará a todos los distritos por igual:

Buenos Aires: Es la más afectada, con una pérdida proyectada de $366.557 millones anuales.

Es la más afectada, con una pérdida proyectada de anuales. Santa Fe y Córdoba: Seguirían en el ranking con mermas de $148.698 millones y $145.240 millones respectivamente.

Seguirían en el ranking con mermas de y respectivamente. Otros distritos como Chaco, Entre Ríos y Tucumán también enfrentarían pérdidas superiores a los $79.000 millones anuales.

Negociación y estrategia política

El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera las rondas de diálogo con los mandatarios provinciales para destrabar el dictamen. Desde Balcarce 50 aseguran contar con mayorías en ambas cámaras, aunque reconocen que la postura de los senadores —quienes responden directamente a los gobernadores— complejiza los planes.

Dentro del oficialismo conviven dos posturas: un ala dura que busca insistir en cada punto del proyecto, y un sector moderado que advierte sobre la falta de votos para ciertos temas polémicos, sugiriendo evitar debates que no garanticen una victoria política inmediata.

Por el momento, la consigna oficial es que "toda la primera parte de la ley no se toca" y que cualquier cambio será en cuestiones "no significativas".

Un dato clave en la discusión es la concentración del tributo. Según los datos analizados, apenas 144 grandes empresas concentran el 56% del total de la recaudación de este impuesto, mientras que el 90% de las firmas aporta menos del 8%.

Mientras el tratamiento en el recinto del Senado está previsto para el próximo miércoles 11 de febrero, la mesa política —integrada por figuras como Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo y Patricia Bullrich— continúa monitoreando los acuerdos.

Además del frente interno, el oficialismo planea tratar la próxima semana en Diputados el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, buscando optimizar los tiempos legislativos de febrero.