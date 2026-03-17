Consejo de Seguridad Interior: Mercedes Rus puso en valor los avances en investigación criminal en Mendoza

La ministra de Seguridad y Justicia , Mercedes Rus , participó del primer encuentro del año del Consejo de Seguridad Interior , que se realizó en Córdoba , donde expuso sobre el modelo científico que impulsa la Provincia para la prevención e investigación del delito.

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Además de Rus, en el encuentro estuvieron presentes el jefe de la Policía de Mendoza , Marcelo Calipo , y el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino .

Durante la jornada se desarrolló un panel de exposición de experiencias provinciales en el que participaron dos jurisdicciones: Córdoba, que presentó los resultados de su política de reducción de homicidios, y Mendoza, que expuso el desarrollo de sus laboratorios científicos aplicados a la investigación criminal.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva ; el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco , y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

En ese marco, la ministra de Seguridad y Justicia explicó que Mendoza viene consolidando un esquema basado en la incorporación de tecnología y evidencia científica para fortalecer la prevención y la investigación del delito.

“Expusimos sobre los cuatro laboratorios que tiene Mendoza vinculados a la ciencia y la tecnología en materia de prevención y persecución del delito”, señaló.

Al respecto, detalló que el Ministerio Público Fiscal presentó el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia expuso el trabajo del Laboratorio Forense Digital, el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y el recientemente inaugurado Laboratorio Provincial de Identificación Balística.

Según explicó Rus, este último cumple un rol central en la investigación de delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego.

“El laboratorio de identificación balística tiene que ver con los mercados ilegales de armas y con la lucha contra el comercio y traslado ilegal, que afecta no solo a Mendoza sino a todo el país”, afirmó.

El rol del Laboratorio de Huellas Genéticas

Durante la exposición también participó el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino, quien presentó la experiencia de la provincia en el desarrollo de bases de datos genéticas y su impacto en la investigación penal.

“La genética forense es un sistema de identificación comparable a la huella dactilar. Permite relacionar a un sospechoso con uno o varios hechos, vincular distintos delitos entre sí, detectar reincidencias o incluso desvincular a personas inocentes”, explicó.

El especialista destacó además el crecimiento del banco de datos genéticos de la provincia, que actualmente cuenta con más de 107.000 perfiles de imputados, condenados, personal de fuerzas de seguridad y voluntarios, entre otros registros.

Según detalló, este tipo de herramientas permite reducir tiempos y costos en los procesos de investigación judicial. Además de presentar el modelo científico aplicado a la investigación criminal, la ministra Rus también planteó una serie de necesidades vinculadas a la coordinación federal en materia de seguridad.

Entre ellas, mencionó la importancia de fortalecer el control sobre las líneas de telefonía celular utilizadas para cometer delitos, especialmente en casos de estafas o extorsiones realizadas desde establecimientos penitenciarios.

“Mendoza ha hecho una gran inversión y prontamente va a estar inaugurado el sistema de inhibición. Pero si el resto de los servicios penitenciarios no hace su esfuerzo, cualquier mendocino puede ser víctima de una extorsión o de una estafa desde una cárcel de cualquier otro punto del país”, advirtió.

Mercedes Rus - Consejo de Seguridad del Interior 1 La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, estuvo en el primer encuentro del año del Consejo de Seguridad Interior que se realizó en Córdoba.

En ese sentido, Rus consideró necesario reforzar el rol del Enacom y garantizar el cumplimiento de las normas que obligan a validar la identidad de las personas que adquieren chips de telefonía.

Otro de los planteos realizados por la provincia estuvo vinculado a la integración de bases de datos a nivel nacional, especialmente en lo referido a pedidos de captura de personas y bienes.

“Mendoza tiene un promedio de nueve millones de lecturas de patentes por mes y vamos a inaugurar próximamente el sistema de reconocimiento facial. Para que eso funcione adecuadamente, necesitamos contar también con los pedidos de captura de todo el país”, concluyó.