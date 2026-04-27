Seguridad: así es el nuevo protocolo de la Policía para casos críticos y tiradores activos

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó este lunes la implementación de un nuevo procedimiento para intervenir en situaciones críticas de alta complejidad, como casos de “ tirador activo ”, mediante la participación de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) .

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A través de la Resolución N° 170 del Ministerio de Seguridad y Justicia, firmada por la ministra Mercedes Rus , se aprobó el “ Procedimiento Integral de Actuación en Crisis con Intervención de las F.O.E. (PIAC-FOE) ”, que será de aplicación obligatoria para todo el personal policial de la provincia.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece un marco operativo y doctrinario para responder ante incidentes críticos que requieran intervención especializada, con el objetivo de “ priorizar la protección de la vida humana, el respeto de los derechos fundamentales y una actuación profesional y coordinada”.

El nuevo procedimiento contempla distintas fases de actuación ante una crisis: identificación, aislamiento, contención, negociación, resolución y post-crisis . Cada etapa asigna roles específicos a los distintos actores intervinientes, bajo la conducción de un Comité de Crisis y con participación central de las FOE.

Además, fija criterios rectores como proporcionalidad, progresividad, oportunidad y necesidad en el uso de la fuerza, en línea con estándares legales y de derechos humanos.

Desde el Ministerio destacaron que el protocolo busca ordenar la respuesta estatal frente a situaciones dinámicas e impredecibles, dotando a los efectivos de herramientas para tomar decisiones operativas en contextos de alta presión.

Capacitaciones y cooperación internacional

El documento también revela que, desde 2024, las fuerzas especiales vienen realizando capacitaciones interministeriales, incluso en ámbitos educativos, para mejorar la respuesta ante emergencias complejas.

En ese marco, se resalta la formación internacional de efectivos mendocinos. En particular, el jefe de las FOE participó en instancias de capacitación en Israel durante 2025, en el marco de un convenio con la embajada de ese país, lo que aportó experiencia técnica al diseño del protocolo.

La aprobación del PIAC-FOE se inscribe dentro de un proceso más amplio de actualización normativa y modernización de herramientas operativas impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Entre los antecedentes recientes se menciona la reglamentación del uso de dispositivos eléctricos de control (como las pistolas Taser), lo que marca una línea de fortalecimiento del equipamiento y los procedimientos policiales.

Según se desprende de la resolución, el objetivo final es mejorar la eficacia, coherencia y legitimidad de la actuación policial en situaciones críticas, reforzando el sistema de seguridad pública provincial.

La resolución y anexo

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