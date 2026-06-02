Mercedes Rus abrió la White Hat Conference: "El ciberdelito es la criminalidad que más rápido ha avanzado"

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus , encabezó este martes la apertura de la White Hat Conference 2026 , un encuentro internacional sobre ciberseguridad y ciberdelito que reúne en la provincia a especialistas, investigadores y referentes tecnológicos de distintos países. Esta tarde participará de un panel la senadora nacional de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

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Durante el acto inaugural, la funcionaria advirtió sobre el crecimiento de las modalidades delictivas digitales y aseguró que “ el ciberdelito es la criminalidad que más rápido ha avanzado ”.

Además, sostuvo que el fenómeno “ya es un desafío de Estado ” y remarcó la necesidad de desarrollar “ nuevas respuestas y nuevas capacidades ” para la prevención y la investigación criminal.

El evento se desarrolla en el hotel Sheraton de Ciudad y convoca a expertos vinculados a seguridad informática , evidencia digital , inteligencia artificial y análisis forense. También participan integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y empresas del sector tecnológico.

En su exposición, Rus señaló que las organizaciones criminales “han mutado de manera acelerada ” y que actualmente existen delitos complejos que atraviesan fronteras y requieren respuestas coordinadas entre el sector público y privado. “La seguridad ya no se limita solamente al territorio físico” , afirmó.

La vicegobernadora Hebe Casado a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Alfredo Cornejo en Reino Unido, también participó de la apertura y destacó la importancia de que Mendoza sea sede de un encuentro internacional de estas características.

Casado remarcó además que el crecimiento de los delitos digitales obliga a actualizar la formación de funcionarios y fuerzas de seguridad para enfrentar nuevas modalidades delictivas. En ese sentido, planteó que la cooperación entre el Estado y el sector privado será clave para combatir las estafas virtuales y los ataques informáticos.

Mercedes Rus-Hebe Casado La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y la vicegobernadora Hebe Casado en la conferencia de ciberdelito. Prensa Gobierno

Más exigencias ante el ciberdelito

Rus también puso el foco en la necesidad de fortalecer la cooperación con el sector privado y generar perfiles especializados para enfrentar las nuevas amenazas digitales. “El ciberdelito exige nuevas respuestas y nuevas capacidades”, insistió durante la apertura.

Frente a una amenaza que trasciende fronteras y desafía las capacidades tradicionales de los Estados, la ministra remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación entre gobiernos, instituciones académicas y organismos especializados.

"Los Estados solos no podemos enfrentar este desafío. Y esto no es solamente un tema de seguridad, es un tema de Estado. Son hackeables los sistemas, pero, sobre todo, son hackeables las sociedades, los sistemas electorales y los sistemas tributarios", sostuvo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que Mendoza viene profundizando una agenda vinculada a la seguridad tecnológica. En los últimos meses, el Ministerio de Seguridad y Justicia impulsó capacitaciones para policías y fiscales en materia de ciberdelitos, además de incorporar nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención del delito.

En qué consiste la White Hat Conference

La primera jornada de la conferencia estuvo dedicada a la competencia internacional que forma parte del encuentro. Equipos integrados por hackers éticos y profesionales de distintas disciplinas trabajaron durante más de diez horas sobre desafíos vinculados con la identificación de vulnerabilidades, el análisis de amenazas, la protección de sistemas informáticos y la investigación del cibercrimen.

La iniciativa promueve el intercambio de conocimiento científico y técnico entre especialistas de distintos países y contribuye a la preparación frente a nuevos escenarios de riesgo y grandes eventos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese marco, el director académico general de CLICLEX, Rafael García Borda, destacó el nivel alcanzado por los participantes y el impacto de las acciones de capacitación desarrolladas en Mendoza.

“Uno de los equipos mendocinos se encuentra hoy entre los tres mejores de la competencia. Es una muestra concreta de que el trabajo de capacitación, cooperación y formación que venimos impulsando desde hace más de un año en la provincia está dando resultados”, señaló.

Lejos de la imagen asociada al delito informático, los hackers éticos son especialistas que utilizan herramientas y metodologías similares a las empleadas por los ciberdelincuentes para detectar fallas de seguridad, fortalecer sistemas y prevenir ataques antes de que ocurran.

Organizada por el Gobierno de Mendoza, la Universidad de Boston —a través de su Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity— y CLICLEX, la conferencia se desarrollará hasta el 3 de junio bajo el lema “Ciberseguridad y prevención del delito digital: construyendo preparación global para megaeventos”.