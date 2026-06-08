Se lanzó la licitación para construir un nuevo polo de seguridad en el Valle de Uco

El Gobierno provincial llamó a licitación pública para construir un nuevo polo de seguridad en Tunuyán que concentrará en un mismo predio a la Comisaría 15ª , la Delegación de Bomberos , la Jefatura Departamental y la Jefatura Distrital de Seguridad 4º .

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La obra estará a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y contará con un presupuesto oficial de $3.299 millones . La apertura de sobres con las ofertas económicas se realizará el miércoles 25 de junio a las 10 en el Salón de Acuerdos del séptimo piso de Casa de Gobierno.

Según informaron desde el Ejecutivo, el objetivo del proyecto es centralizar dependencias que actualmente funcionan en inmuebles sin infraestructura propia y mejorar la operatividad de los servicios de seguridad en el Valle de Uco.

El nuevo complejo se levantará sobre un terreno baldío de 1.650 metros cuadrados ubicado en la intersección de las calles Patricias Mendocinas, Suipacha y Fuerte San Carlos .

La propuesta prevé una superficie cubierta total de 1.526 metros cuadrados distribuidos en tres edificios independientes de dos plantas , conectados entre sí mediante halls de acceso y sectores administrativos comunes.

Seguridad-Polo-Tunuyán

Uno de los módulos estará destinado exclusivamente a la Delegación de Bomberos y contará con guardias, oficinas técnicas, salas de pericias, áreas de capacitación y descanso, además de cocheras para autobombas.

Otro de los bloques alojará a la Comisaría 15ª, donde funcionarán oficinas operativas, la Oficina de la Mujer, dependencias judiciales y celdas de detención con sala de requisa.

En tanto, el tercer edificio concentrará las oficinas de la Jefatura Departamental de Tunuyán y la Jefatura Distrital de Seguridad 4º.

Desde Infraestructura detallaron que el complejo será construido con un sistema tradicional de alta durabilidad, basado en estructuras de hormigón armado, mampostería y pisos de granito pulido.

Además, el proyecto incorporará criterios de eficiencia energética y accesibilidad. Entre otras características, contará con iluminación led, carpintería con doble vidriado hermético (DVH), climatización frío-calor mediante equipos multisplit, rampas para personas con discapacidad y señalética en braille.

La iniciativa también contempla trabajos de paisajismo y sistemas de riego en los espacios exteriores comunes.