Qué significa que la llama del gas cambie de azul a naranja y por qué sucede esto, según los fabricantes

Se prende la hornalla y, en lugar del gas azul de siempre , aparece una llama naranja o amarillenta . La primera reacción es de alarma, pero el color no siempre significa una emergencia inmediata. Lo que sí significa, siempre, es que hay que prestarle atención, sobre todo si el cambio persiste durante varios minutos o aparece en todos los quemadores.

El color de la llama no es un detalle estético: es la lectura más directa que existe sobre qué tan completa está siendo la combustión del gas en ese momento.

Una llama sana, bien aireada, en una estufa de gas debería tener dos partes visibles: un cono interno más brillante y azul, y un cono externo transparente y también azulado. A medida que se restringe el oxígeno, el cono interno desaparece y la llama se vuelve gradualmente más amarilla a medida que se produce más monóxido de carbono.

El motivo por el que este cambio de color merece atención seria y no solo curiosidad es lo que se produce como subproducto de esa combustión incompleta.

Un espacio interior necesita apenas una concentración del 1% de monóxido de carbono para que sea fatal, lo que subraya por qué una llama persistentemente amarilla o naranja no debería ignorarse ni minimizarse.

Qué hacer cuando la llama cambia de color

El primer paso siempre es apagar la estufa y esperar a que las piezas se enfríen antes de manipular nada. Después, hay que comprobar que los quemadores estén limpios, secos y bien colocados en su posición original. Nunca hay que intentar modificar uno mismo los reguladores de presión, las mangueras ni ningún componente interno del sistema de gas: eso requiere intervención de un técnico habilitado.

y esperar a que las piezas se enfríen antes de manipular nada. Después, hay que comprobar que los estén y en su posición original. Nunca hay que intentar modificar uno mismo los reguladores de presión, las mangueras ni ningún componente interno del sistema de gas: eso requiere intervención de un técnico habilitado. Si la llama persiste naranja, aparece débil, produce hollín visible o deja manchas oscuras en el fondo de las ollas y sartenes, lo correcto es dejar de usar el aparato de inmediato y llamar a un técnico calificado.

Un problema persistente de este tipo no es cosmético: es un problema de seguridad. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos señala que el monóxido de carbono proveniente de productos como estufas a gas, calderas y generadores sigue siendo un riesgo de seguridad serio, y destaca la importancia del mantenimiento adecuado de los artefactos y la correcta ventilación de los ambientes.

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El color de la llama de una estufa a gas no es un detalle: es la manera más directa que tiene el artefacto de comunicar si está quemando el gas de forma completa y segura. Una llama azul estable es señal de buen funcionamiento. Una llama naranja o amarilla que persiste, sobre todo si aparece en todos los quemadores o viene acompañada de hollín, es una señal que no debería ignorarse.