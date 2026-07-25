Mendoza moderniza el 911 y refuerza la red de protección para víctimas de violencia de género

En los últimos años, la Provincia de Mendoza ha impulsado una transformación profunda en su sistema de emergencias y en los dispositivos de acompañamiento para víctimas de violencia de género.

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Esta evolución, motivada en parte por la necesidad de mejorar la respuesta estatal tras antecedentes como el caso Florencia Romano, busca optimizar tanto la atención telefónica inicial como el seguimiento judicial y social de cada denuncia.

Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la profesionalización de los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Actualmente, el personal participa en instancias de formación técnica y humana antes de iniciar cada turno, lo que les permite gestionar con mayor eficacia llamadas de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad o crisis.

Estas herramientas son vitales para contener a quien solicita ayuda y activar los recursos de seguridad de forma inmediata.A la par de la formación humana, se ha implementado una transformación tecnológica integral .

El sistema actual del 911 cuenta con geolocalización de la víctima y cartografía actualizada permanentemente, lo que permite ubicar el origen de la llamada incluso si la persona está desorientada o no puede proporcionar una dirección exacta. Esta plataforma se integra con la red de videovigilancia provincial, facilitando una coordinación precisa de la respuesta policial en tiempo real.

Asistencia integral

El compromiso del Estado mendocino se extiende más allá de la atención de la emergencia. A través del Centro de Asistencia a Víctimas del Delito, se ofrece una intervención interdisciplinaria que incluye asistencia psicológica, social y asesoramiento legal.

Entre enero y junio de 2026, este centro ya ha realizado 1.062 intervenciones en toda la provincia, abordando desde situaciones de violencia de género hasta el acompañamiento a familias afectadas por femicidios.

Un avance significativo en materia de justicia fue la creación, en 2024, de la Unidad de Asesoramiento y Representación Jurídica a las Víctimas del Delito. Gracias a esta unidad, el Ministerio de Seguridad y Justicia actúa como querellante en causas graves, habiendo intervenido ya en cinco casos de femicidio y uno de tentativa.

Estos procesos ya han comenzado a dar frutos, logrando condenas de hasta 25 años de prisión en juicios abreviados.

Para los casos donde existe un peligro fundado para la integridad física de la mujer, Mendoza emplea el Sistema Georreferencial de Monitoreo.

Este sistema utiliza dispositivos duales (tobilleras electrónicas) que permiten controlar las 24 horas el cumplimiento de las prohibiciones de acercamiento dictadas por la justicia.En la actualidad, existen 104 pares de dispositivos activos en la provincia, formando parte de un total de 561 instalados desde el inicio del programa.

Esta combinación de tecnología avanzada, protocolos estrictos y asistencia humana busca, en última instancia, garantizar una mayor protección y justicia para todas las víctimas en el territorio provincial.