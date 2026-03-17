ATE aceptó el aumento salarial de 10% y ya son 13 los gremios que acordaron

ATE aceptó el aumento de 10% en dos tramos y celebró que le "rompió" el decreto al Gobierno, que había anunciado un incremento menor.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptó la propuesta salarial del Gobierno y ya suman 13 los sectores que han aceptado el aumento ofrecido por el Poder Ejecutivo.

La aceptación se produjo este martes. ATE nuclea a los empleados del Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques; y Régimen 35, Medio Ambiente, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para los próximos meses.

La propuesta salarial del Gobierno para el primer semestre de este año consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

"Rompimos el decreto de aumento salarial que quiso imponer el Gobierno", señalaron desde el gremio. "Luego de manifestar en reiteradas jornadas de lucha los reclamos y reivindicaciones urgentes de cada sector, los trabajadores conquistamos la reapertura de las paritarias, que habían sido suspendidas de manera arbitraria y unilateral por el gobernador Alfredo Cornejo, con la amenaza de imponer un decreto del 7% de incremento salarial. No lo permitimos", agregaron.

Los sectores que también acordaron con el Gobierno Provincial son: SUTE: docentes y celadores; Funcionarios Judiciales; Dirección Provincial de Vialidad; Tribunal de Cuentas; Tesorería General; Fiscalía de Estado y Empleados Judiciales.

En cambio, el gremio de los profesionales de la salud (Ampros) se mantiene su barricada y este martes anunció que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha puesto en consideración una queja emitida por el gremio en virtud de las "prácticas que atacan a la libertad sindical" que le endilgan al Gobierno. Ampros también decidió junto a los profesionales comenzar una lucha gremial en todos los efectores de la provincia con asambleas diarias de 9 a 10 de la mañana porque rechaza el 10% de aumento. "Representa un kilo de carne mensual", dicen.