17 de marzo de 2026 - 16:21

ATE aceptó el aumento salarial de 10% y ya son 13 los gremios que acordaron

ATE aceptó el aumento de 10% en dos tramos y celebró que le "rompió" el decreto al Gobierno, que había anunciado un incremento menor.

ATE aceptó la propuesta de aumento salarial del Gobierno. Foto: ATE

ATE aceptó la propuesta de aumento salarial del Gobierno. Foto: ATE

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

judiciales tambien acepto el aumento del 10% en paritarias: que gremios restan por acordar con el gobierno

Judiciales también aceptó el aumento del 10% en paritarias: qué gremios restan por acordar con el Gobierno
Roberto Macho, secretario general de ATE. El sindicato aún no acuerda con el Gobierno provincial.

Paritarias: ya son seis los sectores que acordaron aumentos, ¿cuáles restan?

La aceptación se produjo este martes. ATE nuclea a los empleados del Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques; y Régimen 35, Medio Ambiente, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para los próximos meses.

La propuesta salarial del Gobierno para el primer semestre de este año consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

"Rompimos el decreto de aumento salarial que quiso imponer el Gobierno", señalaron desde el gremio. "Luego de manifestar en reiteradas jornadas de lucha los reclamos y reivindicaciones urgentes de cada sector, los trabajadores conquistamos la reapertura de las paritarias, que habían sido suspendidas de manera arbitraria y unilateral por el gobernador Alfredo Cornejo, con la amenaza de imponer un decreto del 7% de incremento salarial. No lo permitimos", agregaron.

Los sectores que también acordaron con el Gobierno Provincial son: SUTE: docentes y celadores; Funcionarios Judiciales; Dirección Provincial de Vialidad; Tribunal de Cuentas; Tesorería General; Fiscalía de Estado y Empleados Judiciales.

En cambio, el gremio de los profesionales de la salud (Ampros) se mantiene su barricada y este martes anunció que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha puesto en consideración una queja emitida por el gremio en virtud de las "prácticas que atacan a la libertad sindical" que le endilgan al Gobierno.

Ampros también decidió junto a los profesionales comenzar una lucha gremial en todos los efectores de la provincia con asambleas diarias de 9 a 10 de la mañana porque rechaza el 10% de aumento. "Representa un kilo de carne mensual", dicen.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El aumento surge del vínculo entre las dietas legislativas y los acuerdos salariales de la administración pública provincial.

Los legisladores mendocinos cobrarán más de 5 millones de pesos a partir de marzo

Paro afectará los vuelos en todo el país desde el 18 al 24 de marzo.

ATE anunció un paro que afectará vuelos en toda Argentina durante el fin de semana largo

Marinelli y Cornejo en el acto por el Día Provincial del Agua

"Etapa final": Irrigación puso fecha para la definición del Plan Hídrico y el nuevo Código de Aguas

El gobernador Alfredo Cornejo habló de forma escueta sobre la causa $LIBRA que tiene al presidente Javier Milei contra las cuerdas. 

Alfredo Cornejo sobre Milei y el caso $LIBRA: "Cuando la Justicia hable, daré opiniones"