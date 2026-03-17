"Etapa final": Irrigación puso fecha para la definición del Plan Hídrico y el nuevo Código de Aguas

El superintendente del Departamento General de Irrigación , Sergio Marinelli , confirmó que el Plan Hídrico Provincial y el proyecto de reforma del Código de Aguas se encuentran en su etapa final. En principio, las iniciativas serán entregadas al gobernador Alfredo Cornejo durante el transcurso de abril .

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Según detalló el funcionario a Los Andes , la semana pasada se completó el trabajo técnico de base del Plan Hídrico y en los próximos días recibirá el borrador final elaborado por la comisión encargada del proyecto. “ Entre el fin de semana y la semana que viene voy a estar revisándolo ”, señaló.

Marinelli explicó que en la elaboración ya participaron distintas áreas del Ejecutivo provincial, entre ellas los ministerios de Hacienda, Producción, Ambiente y Energía, y Gobierno como también la Subsecretaria de Infraestructura y Ordenamiento Territorial.

El funcionario advirtió que una vez que realice sus observaciones, el documento será girado a los ministros y posteriormente se avanzará en una instancia de evaluación junto al gobernador Alfredo Cornejo.

“ Supongo que será ya el mes que viene ”, estimó el titular de Irrigación sobre ese encuentro clave, donde se definirá el futuro inmediato de la iniciativa. A partir de allí, quedará en manos del mandatario decidir si envía el proyecto a la Legislatura o si se requiere alguna instancia adicional antes de su presentación formal.

Sergio Marinellí - Alfredo Cornejo El Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

Códigos de Agua

En paralelo, también avanza la reforma de los Códigos de Agua, aunque con un grado de avance distinto. Marinelli indicó que actualmente se trabaja en compatibilizar el proyecto elaborado por consultores con las observaciones realizadas por especialistas, entre ellos Miguel Mathus.

“Lo que estamos viendo es qué parte del código va a acompañar al plan. No sabemos todavía si será todo el código o una parte”, explicó. En ese sentido, anticipó que el producto final también estaría listo en abril.

Ambas iniciativas forman parte de una estrategia integral para reordenar la gestión del recurso hídrico en Mendoza, en un contexto de creciente presión sobre el sistema. De hecho, el propio Marinelli remarcó que ya comenzaron a trabajar en el corazón del plan, con el desarrollo de esquemas por cuenca.

Uno de los casos testigo es el río Mendoza en el área metropolitana, donde —según describió— se concentran los mayores conflictos de gobernanza. Allí conviven municipios operadores de agua potable, otros que no lo son pero tienen injerencia territorial, el Gobierno provincial, Irrigación y distintos actores comunitarios.

“Todo eso hay que compatibilizarlo porque hay un desarrollo urbano en una red de río que estaba prevista para un uso rural”, explicó. Esta situación derivó en múltiples tensiones, como el uso irregular del agua para riego en zonas urbanizadas, un problema que el plan buscará ordenar con medidas concretas.

El proceso técnico cuenta además con el respaldo académico de la Universidad Nacional de Cuyo, que a través de su doctorado en Ordenamiento Territorial auditará el trabajo de los consultores. Según Marinelli, esta instancia permitirá validar los resultados con la participación de distintas facultades, entre ellas Ciencias Agrarias, Derecho y Filosofía y Letras.

Una presentación con retrasos

Los avances llegan luego de una serie de postergaciones que fueron modificando los plazos originales de ambos proyectos. A mediados de 2024, Irrigación impulsó el debate por un nuevo Código de Aguas para actualizar la normativa vigente desde 1884, pero las críticas y la falta de consenso obligaron a diferir su tratamiento.

En tanto, a comienzos de 2025 se anunció la elaboración del Plan Hídrico Provincial, con base en un diagnóstico de la empresa israelí Mekorot y con la intención de enviar una iniciativa a la Legislatura hacia fines de ese año. Sin embargo, los tiempos se extendieron y ahora el propio Marinelli confirmó que la discusión se dará recién en 2026.

El plan proyecta la oferta y demanda de agua en Mendoza hasta 2050, incorporando variables como el cambio climático y la necesidad de inversiones sostenibles. Entre sus ejes se destacan la modernización del riego, la mejora en el uso del agua en espacios públicos, el desarrollo de infraestructura y la planificación por cuencas.

Agua-Cornejo-Mekorot.jpg El representante de Mekorot, Diego Berger; el gobernador Alfredo Cornejo; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; y el Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli. Prensa Gobierno de Mendoza

Además, contempla un esquema de financiamiento mixto con participación del sector privado, que implicaría aportes anuales de unos 30 millones de dólares, con un retorno estimado a 40 años.

En este contexto, la definición política será clave. Una vez que Cornejo tenga en sus manos los proyectos, se abren dos caminos posibles: que los envíe a la Legislatura durante abril para su tratamiento o que decida reservarlos para su discurso de apertura de sesiones ordinarias, previsto para el 1 de mayo.