Alfredo Cornejo sobre Milei y el caso $LIBRA: "Cuando la Justicia hable, daré opiniones"

El gobernador Alfredo Cornejo evitó opinar en profundidad respecto del caso $LIBRA que complica al gobierno de Javier Milei en la Justicia y en el Congreso.

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Ante la pregunta concreta respecto del caso $LIBRA , el gobernador se limitó a sostener: "Bueno, lo analizo periodísticamente, porque no conozco bien el detalle. Veremos, cuando la Justicia hable, daré opiniones. Gracias".

Tras decir estas palabras, Cornejo se retiró del lugar, sin explayarse en ningún otro tema ajeno a la actividad oficial que había generado la conversación con la prensa.

La breve referencia del gobernador mendocino al caso en el cual se investiga una presunta estafa con criptomonedas que involucra a Javier Milei se parecieron a las del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , quien ayer solicitó en una entrevista "dejar que la Justicia investigue la causa Libra” .

También señaló Mahiques en ese contacto periodístico: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito ”.

La actividad de Cornejo

Por su lado, Cornejo, quien acaba de llegar de Estados Unidos, donde compartió actividades importantes con Milei, firmó este martes un convenio vinculado a la seguridad con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, en Desaguadero.

Se trata de la creación de la Zona de Control Unificado entre ambas jurisdicciones. Esto va a permitir que tanto la Policía de Mendoza como la de San Luis puedan cumplir funciones coordinadas en conjunto, en los kilómetros que rodean el límite interprovincial.

El acto se llevó adelante en el edificio de la División Canes de la Policía de San Luis, a pocos metros de la estación de servicio YPF. Este espacio será transformado en un Centro de Monitoreo, que operarán ambos ministerios de Seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2033960442062684485?s=46&t=-gLinISmp-p63MR3DiE7iA&partner=&hide_thread=false Avanza la Zona de Control Unificado entre Mendoza y San Luis. Un área que va a mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones delictivas y reforzar los controles en uno de los principales corredores del país.



Con trabajo coordinado y la presencia fuerzas de seguridad de… pic.twitter.com/hQdT4p35p5 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 17, 2026

"Habrá cámaras con detección de patentes y rostros. Es un gran progreso para ambas provincias, pero también es una contribución para los ciudadanos de Argentina en general, por la importancia de este corredor", dijo Cornejo; y aseguró que en 160 días quedará operativo.

Las instalaciones cuentan con calabozos para detener personas y espacios de descanso para aquellos efectivos que cumplan sus turnos allí.

"Nos está faltando una base de datos nacional sobre patentes perdidas. Ese trabajo lo está realizando el Gobierno desde hace un tiempo, pero lo necesitamos rápido para identificarlas", planteó el gobernador mendocino.

Por su lado, Poggi, destacó la Zona de Control Unificado: "Hoy la política de seguridad es un cuerpo a cuerpo, tenemos que trabajar en conjunto las provincias vecinas como lo estamos haciendo con San Juan y Mendoza, en pos de la prevención y la intervención cuando sea necesario".