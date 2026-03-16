Mahiques advirtió sobre la filtración en la causa Libra y pidió dejar actuar a la Justicia

El ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques, pidió cautela al referirse a la causa conocida como “Libra”, que involucra al presidente Javier Milei, y remarcó que “es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito” .

El Gobierno mantiene el silencio sobre el caso Libra: "No va a aparecer un dato que comprometa al presidente"

El funcionario insistió en la necesidad de “dejar que la Justicia investigue la causa Libra” , en relación al expediente que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano por una presunta estafa vinculada a criptomonedas ocurrida el 14 de febrero de 2025.

Mahiques calificó como “muy grave” la filtración de material confidencial del expediente y advirtió sobre posibles irregularidades en el manejo de la evidencia.

“ Que se haya filtrado es grave . Los ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado” , lo que abre interrogantes sobre la validez del material difundido públicamente. El ministro explicó además que existen investigaciones paralelas , una para determinar si el contenido fue alterado y otra centrada en la causa principal.

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En ese marco, el titular de la cartera judicial recordó que el Ministerio de Justicia, durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona, elaboró un informe sobre el caso que fue remitido a la Justicia para su análisis.

Defensa a Adorni tras la polémica

Por otra parte, Mahiques se refirió a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en una controversia tras conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, integró una comitiva oficial a Nueva York con gastos cubiertos.

“Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito”, señaló. No obstante, aclaró: “Yo no soy quien para juzgarlo. Yo no me puedo poner en juez de la moral de colegas o del jefe de Gabinete”.

Finalmente, el ministro reiteró que existen denuncias en curso y pidió prudencia: “Hay denuncias penales que se están investigando. Esperemos a ver qué dice la Justicia”.