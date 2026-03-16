Cristina Kirchner criticó su "indagatoria presencial" y denunció que no podrán ocultar el caso $Libra

Cristina Kirchner reapareció en redes sociales esta tarde y volvió a cruzar al Gobierno nacional y a la Justicia en la previa de su declaración en la causa Cuadernos , al cuestionar el requisito de “citación presencial” y lanzar duras críticas vinculadas a la situación política y económica actual.

En ese marco, la expresidente también puso el foco en el caso de la criptomoneda $Libra, al asegurar que este “show” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) “no va alcanzar para ocultar” las pruebas de una presunta maniobra irregular que, según sostuvo, salpica al presidente Javier Milei.

“Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase ´la moral como política de Estado´, habría pactado la módica suma de…5 millones de dólares”, por promocionar la criptomoneda, escribió la titular del PJ en su cuenta de X.

La exmandataria inició su mensaje repudiando la presencialidad para la declaración judicial: “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ´presencialidad´”, sostuvo.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es…

Al respecto consideró que “la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ´en cuadraditos´ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ´show debe continuar´” .

“Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”, ironizó.

Y agregó: “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

También criticó la actualidad económica

Luego, hizo una descripción de la actualidad económica desde su punto de vista: “Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, enumeró.

“Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”, agregó.