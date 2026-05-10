Encontraron un cuerpo en departamentos vinculados al exsecretario de Néstor Kirchner

n cadáver fue encontrado este domingo dentro de un complejo de departamentos abandonados ubicado sobre la Costanera de Río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz . El inmueble había sido decomisado a Daniel Muñoz , exsecretario privado de Néstor Kirchner , y actualmente se encontraba bajo custodia de Gendarmería Nacional .

Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica tras una foto con intendentes del PJ y la CGT

Mendoza fue pionera en el país en festejar el Primero de Mayo

Las primeras pericias indican que el cuerpo hallado sería el de Aníbal Eduardo Cepeda , un hombre de 71 años que estaba desaparecido desde el pasado 20 de abril. De todos modos, las autoridades aguardan el resultado de la autopsia y el reconocimiento formal de familiares para confirmar la identidad.

El operativo se desplegó en un complejo residencial ubicado en la intersección de las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur . Según trascendió, los investigadores llegaron hasta el lugar a partir de la información aportada por un sospechoso detenido durante la madrugada.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el cadáver apareció en un patio interno del predio abandonado . En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería, personal policial y peritos forenses, en medio de un amplio operativo de seguridad y recolección de pruebas.

La búsqueda de Cepeda había movilizado durante semanas distintos rastrillajes en lagunas, rías y sectores descampados de Río Gallegos, donde incluso se utilizaron drones y embarcaciones para intentar localizarlo.

El complejo estaba bajo administración estatal

El inmueble forma parte de los bienes decomisados a Daniel Muñoz, quien fue investigado en causas vinculadas al lavado de activos y falleció en 2016. Actualmente, el predio está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Según medios locales, el complejo permanecía bajo custodia de Gendarmería debido a reiterados episodios de vandalismo y ocupaciones ilegales registrados en los últimos años.

Quién era Daniel Muñoz

Daniel Muñoz fue uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner. Su vínculo político comenzó en Santa Cruz, cuando Kirchner era gobernador, y luego continuó durante toda su Presidencia.

Tras la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada, Muñoz permaneció apenas un año más en funciones.

El exfuncionario fue señalado públicamente por Miriam Quiroga, exdirectora de la Biblioteca de la Presidencia y excolaboradora cercana de Néstor Kirchner, quien aseguró que Muñoz trasladaba bolsos con dinero entre Buenos Aires y Río Gallegos.

Muñoz murió en mayo de 2016, a los 59 años, a causa de un cáncer. Sin embargo, las investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero continuaron sobre su entorno, incluyendo a su pareja y supuestos testaferros.