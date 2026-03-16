Mendoza en "Argentina Week": destacan un balance "muy positivo" y aseguran que el caso Adorni no afectó "nada"

El gobernador Alfredo Cornejo está de regreso en Mendoza , después de atravesar la semana pasada en Estados Unidos para participar activamente de la feria “Argentina Week” junto al presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete .

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Cornejo estuvo en Nueva York , acompañado por la ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , y el diputado Lisandro Nieri ( Cambia Mendoza ), alfil suyo en el Congreso nacional . Ambos compartieron con Los Andes el balance de la semana de promoción ante empresas e inversores .

El diputado nacional analizó el contexto político que enmarcó el evento y descartó que el escándalo del viaje del jefe de gabinete Manuel Adorni con su esposa haya opacado la gira. Por el contrario, aseguró que el balance para Mendoza “fue muy positivo ”.

En tanto, la ministra Latorre detalló la agenda de reuniones que mantuvo en busca de financiamiento para proyectos vinculados a la minería y la infraestructura energética .

Para Nieri, la semana en Nueva York sirvió para consolidar el regreso de Argentina al radar de los inversores internacionales .

El gobernador Alfredo Cornejo con la ministra de Energía, Jimena Latorre, en una reunión con entidades financieras en Nueva York.

“Un balance muy positivo de lo logrado en estos dos años. En lo económico, en la apertura comercial, en el alineamiento internacional bien claro de Argentina y en la firmeza en ese camino por todo lo que son las reformas. Creo que hay mucho entusiasmo por eso”, señaló.

El diputado remarcó que el país estuvo durante mucho tiempo fuera del mapa de las inversiones internacionales y que la feria permitió ratificar ese cambio de escenario.

“Argentina estuvo mucho tiempo fuera de la agenda de inversión internacional y se aprovechó esta semana para ratificar ese regreso”, explicó.

Según contó, el encuentro reunió tanto a grandes empresas como a emprendedores del sector tecnológico. “Hubo mucha presencia de empresarios de Argentina también. Se habla de minería, de oil and gas, pero también mucho de economía del conocimiento", contó.

"Yo estuve con algunos emprendedores, reuniones uno a uno que nos pidieron, pero también con grandes empresas de Argentina. Globant, Mercado Libre, todos esos jugadores estaban casi todos”, relató.

Alfredo Cornejo-inversores El gobernador Alfredo Cornejo compartió agenda de reuniones con entidades financieras e inversores interesados en Mendoza. Prensa Gobierno

En ese contexto, Nieri sostuvo que Mendoza llega con una ventaja construida durante la última década. “En el caso de Mendoza se destacan los avances desde hace más tiempo. Con muchos inversores ya veníamos en conversaciones, sobre todo en el sector financiero, donde hace diez años con Alfredo comenzó este proceso de internacionalización de Mendoza”, explicó.

“Básicamente es contar permanentemente cuál es el proyecto, cuáles son los avances y brindar información. Eso lo hacemos de manera permanente junto con Víctor Fayad”, agregó.

El legislador recordó además que "es un proceso que se cultiva" desde el 2015. “Fue algo que se nos criticó mucho en 2015 cuando comenzamos con estas visitas: ‘¿Por qué no hay información de la provincia?’. Este es un proceso que se cultiva".

"Pero la diferenciación de Mendoza es que no tenemos que hacer un esfuerzo extra para explicar cosas básicas: se respetan los contratos y Mendoza jamás defaulteó su deuda”, remarcó. “Lo volvemos a señalar, pero la comunidad internacional ya lo reconoce como un logro”, completó.

Financiamiento para proyectos de minería

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la misión tuvo un fuerte enfoque en la búsqueda de financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo energético y minero.

“La misión en Nueva York tuvo un foco pensado en la obtención de financiamiento para proyectos. En ese marco, dos de las fechas estaban organizadas en entidades financieras como JP Morgan y Bank of America”, detalló.

Además, la delegación mendocina amplió su agenda con instituciones vinculadas al financiamiento de empresas tecnológicas.

“También nos reunimos en Nasdaq con directivos de esa institución y les explicamos la conexión directa que tienen las empresas de desarrollo tecnológico con los minerales críticos y, a su vez, la dependencia que tiene la industria minera de la tecnología y de la innovación permanente en las técnicas para el desarrollo de los proyectos”, explicó.

Jimena Latorre-Nasdaq La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó de la apertura de Nasdaq en Times Square. Prensa Gobierno

La ministra agregó que también mantuvieron encuentros con bancos internacionales. “Luego tuvimos reuniones con Morgan Stanley y con Deutsche Bank”, señaló.

Según indicó, muchas de las conversaciones estuvieron orientadas a la infraestructura necesaria para hacer viables las inversiones.

“Se desarrollaron distintas reuniones vinculadas a la infraestructura necesaria para poder hacer efectivas esas inversiones que necesita la Argentina, vinculadas principalmente al sector de la energía y a la minería, pero que también generan beneficios para la población”, explicó.

Entre los proyectos mencionó los desarrollos ferroviarios y viales vinculados al comercio exterior. “Por ejemplo, la presentación que hizo Belgrano Cargas respecto a las licitaciones que el Gobierno nacional lanzará en los próximos meses”, señaló.

También destacó obras estratégicas para Mendoza. “Entre ellas, las líneas eléctricas de transporte de energía para los proyectos de Alta Montaña, y también proyectos viales como la licitación de la Ruta 7 y las licitaciones que tiene en marcha la Provincia en rutas locales”, concluyó.

¿El caso Adorni afectó la agenda?

Consultado sobre la polémica que generó el viaje del jefe de gabinete Manuel Adorni con su esposa, Bettina Angelleti, el diputado Nieri aseguró que el tema no tuvo impacto durante la gira.

“Allá para nada. Era una noticia muy nacional. Yo creo que todos tendríamos que haber hablado de lo positivo del viaje y, con respecto a lo otro, que se rindan las cuentas que se tengan que rendir”, afirmó.

“Claramente es algo que no estuvo bien y creo que el mismo Adorni hizo la autocrítica. Pero lo que fue la gira se trató exclusivamente de la promoción de Argentina y no es algo que se haya hablado allá. Fue algo de repercusión local”, agregó.

A propósito, Adorni volvió a referise al vieja de su esposa en una entrevista televisiva con Luis Majul en LN+. El funcionario sostuvo: “No fue un delito, fue un error”.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, expresó el ministro de Milei.

Adorni defendió el viaje con su esposa y negó irregularidades Adorni defendió el viaje con su esposa y negó irregularidades. LN+

El desafío de la competitividad

Nieri también señaló que en el exterior uno de los temas más mencionados es la competitividad de la economía argentina y se refirió a los dichos polémicos de Milei contra algunos empresarios, a los que trató de "prebendarios", frente a los inversores.

“Lo que se reconoce de Milei es la firmeza de los resultados: seguir en este camino y no flaquear un segundo. Hay diferencias respecto de las formas, pero en la crítica a los costos de Argentina se ratifica que el país entra en un proceso de buscar competitividad”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la apertura comercial obliga a revisar los costos internos. “Si vos te abrís a los mercados, no podés permitirte que un productor argentino pague por los insumos cuatro veces más que un productor chileno. Es dificilísimo competir así, entonces hay que preocuparse por lograr competitividad”, indicó.

El legislador mencionó que aún quedan varios factores por resolver, desde aranceles hasta cuestiones regulatorias. “Está bueno entrar sin aranceles o con bajas como corresponde, por ejemplo con la Unión Europea. Países vecinos entran sin aranceles y si no tenés eso estás partiendo desde una desigualdad”, explicó.

“A eso se suman los costos de contingencia, un país con muchísimas judicializaciones que le cuesta a las empresas, y los costos tributarios. Todo eso hay que ir trabajándolo”, agregó.

Por eso, remarcó, desde el exterior se observa con atención la continuidad de las reformas. “Es algo que reclaman mucho afuera y creo que ven firmeza en lo que viene por hacer del Gobierno en seguir trabajando en las reformas estructurales”, afirmó.