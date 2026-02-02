2 de febrero de 2026 - 20:55

Marco Lavagna se despidió del Indec con un mensaje en redes y habló de una "nueva etapa"

Tras la ruidosa salida del organismo, el ahora exfuncionario aseguró por X que “fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego de su ruidosa salida del Indec, Marco Lavagna publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse del organismo y agradecer al equipo con el que trabajó durante su gestión. “Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC”, expresó el economista en su cuenta de X.

“Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre”, escribió el exfuncionario, en un breve posteo difundido durante la tarde.

La renuncia de Lavagna se comunicó de manera interna y sin anuncios previos, a pocos días de lo que iba a ser la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una nueva metodología.

Salida “polémica” de Marco Lavagna

La decisión generó sorpresa incluso dentro del propio organismo. Horas más tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que esa nueva medición quedará en suspenso y que se mantendrá la metodología anterior hasta nuevo aviso.

“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al Indec y lo comunicó dentro del Instituto. Cuando tengamos más información, les haremos saber por esta vía”, fue el escueto mensaje oficial difundido por el organismo estadístico, sin detalles sobre los motivos de la salida.

Luego de formalizar su renuncia, Lavagna también envió una carta despedida al personal del Indec, en la que remarcó la importancia de seguir fortaleciendo el sistema estadístico.

“He tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del Indec. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos”, expresó. “No fue una decisión sencilla”, admitió. “Son el principal activo del Indec y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, concluyó.

En su lugar, asumirá Pedro Lines como nuevo titular del Indec. El funcionario era hasta este lunes director técnico del organismo.

