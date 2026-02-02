Manuel Adorni justificó la salida de Lavagna por diferencias sobre el índice de inflación

Adorni sostuvo que la salida de Lavagna se dio en buenos términos, pero reconoció diferencias sobre el momento de cambiar el índice.

El Gobierno nacional brindó detalles sobre la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y aseguró que la desvinculación se produjo en buenos términos, aunque reconoció que existía una diferencia de criterios insalvable respecto a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que el conflicto se centró en la intención de Lavagna de implementar una nueva metodología de medición a partir de enero de 2026. Si bien admitió que la canasta de consumo requiere una actualización, sostuvo que el presidente Javier Milei evaluó que no era el momento adecuado para introducir cambios en el actual contexto económico.

“Si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice”, afirmó Adorni, al justificar la decisión oficial de postergar cualquier modificación en el sistema de medición.

Según detalló el funcionario, el objetivo del Gobierno es preservar la comparabilidad de los datos con los últimos dos años de gestión y permitir una lectura clara de la evolución inflacionaria. "Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene constante", señaló.

Adorni remarcó que se trata de una decisión directa del Presidente, orientada a evitar interpretaciones políticas o cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas oficiales. En ese sentido, subrayó que incluso en meses recientes, cuando el índice mostró leves subas, el Ejecutivo no intervino en el funcionamiento del Indec.